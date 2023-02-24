Пережить Масленицу в Саратове: медики советуют полезные рецепты на праздники

Масленица продолжается! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленичная неделя продолжается. Напомним, ранее мы писали о лучших рецептах из продуктов от саратовского производителя.

Советы по здоровому питанию как никогда актуальны, ведь блины – пища хоть и невероятно вкусная, но тяжелая. В качестве эксперта по здоровому питанию выступает Елена Загребнева, врач-терапевт из Саратовской городской клинической больницы № 1.

- Не секрет, что блины – пища достаточно тяжелая. Для того, чтобы снизить их «убойную силу» можно попробовать рецепты с использованием гречневой муки. Она содержит немного меньше калорий, чем пшеничная, зато имеет в составе больше кальция, фосфора, витаминов группы В и Е. Полезна также овсяная мука, которая содержит больше полинасыщенных жирных кислот и минеральных солей, чем пшеничная. Ее, кстати, можно приготовить самостоятельно, размолов овсяные хлопья в кофемолке. Если вкус блинов с альтернативной мукой не устраивает, можно добавлять ее частично, в смеси с обычной.

Блинчики с начинкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается начинки для блинов, то тут есть великое множество вариантов. Блины с икрой – невероятно вкусное русское лакомство, но очень калорийное. Фарш из мяса индейки или курицы – вот вариант начинки, которую можно использовать почаще. Из сладких вариантов полезным является традиционный творог. Хорошо подойдут и блины с яблоком, корицей и другими специями. Нелишним будет также обратить внимание на альтернативу сахару в готовке. Например, на стевию.

Какие рецепты вы бы не выбрали для праздничного стола, избегать переедания важно в любом случае. Конечно, сделать это, когда вокруг столько вкусной еды, практически невозможно. Но есть небольшие хитрости для поддержки работы организма в нормальном режиме. За полчаса до застолья можно выпить стакан воды с лимоном или кефира с отрубями. Это улучшит работу ЖКТ и притупит чувство голода.

Бочка со сбитнем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что касается напитков, то медики традиционно рекомендуют отказаться от алкоголя. Тем более, что русская кухня имеет большое разнообразие прекрасных, согревающих альтернатив. Например, сбитень: старинный славянский напиток из меда с травами и пряностями. Для него можно использовать гвоздику, кардамон, имбирь, мускатный орех, кориандр и корицу, которые придадут приятный вкус, а также добавить настой корня солодки, мяты, шалфея, полыни, душицы или чабреца, которые сделают его невероятно полезным. Детям можно предложить глинтвейн, но не на вине, а на виноградном соке. Его вкус от отсутствия алкоголя хуже не станет. Если же вариант без спиртного не устраивает, то лучше ограничиться несладкими напитками: водкой, горькими настойками. Блины содержат сахар и в соединении со сладким алкоголем дают большую нагрузку на организм, - рассказала врач-терапевт Елена Загребнева.