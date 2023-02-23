Школьница из Саратова Анна Доровская победила на шоу «Голос. Дети»

Клип "Течет река Волга", Анна Доровская

Школьница из Саратова победила на «Голос. Дети». 13-летняя Анна Доровская стала победительницей 10-го сезона.

Финальный выпуск был показан на Первом канале вечером 22 февраля. Соперниками Анны стали Павел Зилев из команды МакSим и Милана Пономаренко из команды Егора Крида. На шоу Аня выступила в качестве подопечной исполнителя Басты.

Анна проживает в Саратове и обучается в музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке в Энгельсе. Она ученица 7-го класса. Она неоднократно становилась победительницей творческих конкурсов различного уровня. Например, XXI Молодежных Дельфийских игр, музыкального форума Леонида Агутина, полуфиналист детского Евровидения.

Анна Доровская на «Голос. Дети»

В финале девочка исполнила песню из репертуара Анны Герман «Город влюбленных людей» Вадима Гамалия (музыка) и Виктора Орлова (слова), а в суперфинале – «Высоко», за авторством Максим Фадеева и Юлии Савичевой. Ранее Анна также исполняла песню «Течет река Волга», написанную композитором Марком Фрадкиным и поэтом Львом Ошаниным.

В итоге девочка из Саратова победила с большим отрывом. За девочку отдали почти 53 процента голосов. В качестве приза за победу Анна Доровская получила карту с 1 миллионом рублей.