Десять тысяч саратовцев посетили патриотический митинг в честь Дня защитника Отечества на Театральной площади

Несмотря на испортившуюся погоду, на шествие пришли около десяти тысяч горожан Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 22 февраля, в Саратове состоялся митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества. Несмотря на резко испортившуюся погоду, поучаствовать в шествии решили тысячи горожан.

По оценкам администрации, пришли около десяти тысяч человек. На мероприятии были замечены колонны ЕР, ЛДПР, Новых Людей, партии Родина, Молодой Гвардии, студентов СГТУ, СГУ, СГЮА, БОЕВОГО БРАТСТВА, Союза военных моряков и многие другие.

Активное участие приняли и представители Женского движения Единой России. Его координатором является депутат Саратовской облдумы и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова, а председателем общественного совета движения - Елена Склярова.

В числе участников мероприятия - представители проекта "Женское движение Единой России".

Открыл митинг губернатор Роман Бусаргин. В своей речи глава региона отметил вклад саратовцев в гуманитарную помощь, оказываемую российским военнослужащим в зоне СВО.

- Важно понимать, что на сегодня мы сражаемся не с народом Украины, а с коллективным Западом, - заявил Роман Бусаргин.

Митинг открыл губернатор Роман Бусаргин

Перед саратовцами выступили коллективы народных танцев и исполнители патриотических песен. Помимо концертной программы на митинге устроили флешмобы. Саратовцы зажгли фонарики на телефонах в память о тех воинах, что отдали свою жизнь за Отечество. Также участники митинга смогли передать видео-привет нашим землякам, направленным в зону СВО.

Патриотический митинг собрал саратовцев всех возрастов

Особенно эмоциональным получилось выступление Марины, матери погибшего летчика.

- Если не они, если не мы, то кто сможет победить врага? Победа будет за нами! — высказалась мать погибшего офицера.

Митинг-концерт продлился 40 минут.

Несмотря на испортившуюся погоду, на шествие пришли около десяти тысяч горожан Фото: Наталия Калинина

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