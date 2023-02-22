ПривЖД: железные пути развития

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Социально-экономические итоги обсудили на региональном форуме, в котором приняли участие заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Алексей Налетов, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, председатель Дорожной территориальной организации профсоюзов на ПривЖД Дмитрий Смирнов, представители центральных дирекций ОАО РЖД, а также дирекций и служб полигона Приволжской железной дороги, руководители и председатели первичных профсоюзных организаций, передовики производства, ветераны.

Достойная оплата труда

Уровень оплаты труда на предприятиях РЖД остается стабильно конкурентоспособным. Как отметил Сергей Альмеев, благодаря выполнению основных ключевых показателей на полигоне дороги соблюдаются установленные параметры по соотношению темпов роста реальной заработной платы и производительности труда.

Выполнено одно из основных обязательств коллективного договора - проведена индексация заработной платы. Дмитрий Смирнов уточнил, что на ПривЖД среднемесячная зарплата за 12 месяцев 2022 года выросла на 16% (рост реальной заработной платы составил 2%). Кроме этого, компанией ОАО «РЖД» увеличены размеры различных выплат.

В то же время на конференции было отмечено, что вопрос текучести кадров на некоторых направлениях в полной мере решить не удалось. Связано это в первую очередь с высокой интенсивностью труда на данных участках и объемом сверхурочной работы.

- Поэтому наша задача - обеспечить не только рост заработной платы работников не ниже права по индексации, но и соблюдение режима труда и отдыха, наличие средств малой механизации и качественной спецодежды, безопасную и своевременную доставку до места производства работ, - подчеркнул Сергей Альмеев.

Эта работа будет традиционно вестись совместно с профсоюзом.

Комфортные и безопасные условия

За тем, чтобы труд железнодорожников был безопасным, продолжает следить Техническая инспекция труда профсоюза. За прошлый год структурой проведено 220 проверок. Идет работа и на уровне первичных профсоюзных организаций, в которых для общественного контроля за состоянием охраны труда выбираются уполномоченные специалисты. К сегодняшнему дню на полигоне Приволжской железной дороги их насчитывается 695 человек, они выполнили более 6800 проверок.

С внедрением цифровой технологии «Мобильный общественный инспектор» работа общественных инспекторов по безопасности движения поездов вышла на новый этап развития. Теперь она в первую очередь имеет направленность с учетом риск-ориентированного подхода, обучения и использования в работе электронных ресурсов.

Для повышения комфортности условий труда ремонтируются производственные помещения, обновляется специальная техника и спецодежда. В прошлом году впервые был проведен конкурс «Предприятие комфортной среды». Победителей определил рейтинг, в котором учитывались такие критерии, как рабочее пространство, материально-техническое обеспечение, технологии, система коммуникаций, развитие, мотивация и продвижение сотрудников.

Среди предприятий, организующих производственный процесс, самым комфортным признано Ершовское эксплуатационное локомотивное депо. Среди предприятий, обеспечивающих перевозочный процесс, лучшим стал Волгоградский региональный центр связи.

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Социалка в приоритете

Социальной поддержке работников и ветеранов организации традиционно уделяется большое внимание. Около 2 тысяч детей работников ПривЖД отдохнули в летних оздоровительных лагерях. Ведется масштабная кампания по привлечению сотрудников к занятиям физкультурой и спортом. Всего в прошлом году свыше 12 тысяч членов профсоюза приняли участие в 55 дорожных и сетевых спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Некоторые из них достойны отдельного внимания. Так, в мае на военном полигоне в г. Волжский Волгоградской области состоялись командные военно-патриотические игры «Сталинградский рубеж», приуроченные к празднованию Дня Победы, в которых приняли участие 42 команды (порядка 1000 человек) из Астраханского, Волгоградского и Саратовского регионов.

Примерно столько же участников собрали узловые и региональный этапы I Железнодорожных спортивных игр «Мы вместе», команда ПривЖД дошла до финала Игр, который состоялся в Кисловодске.

Совместно с крупными страховыми компаниями реализованы программы по страхованию имущества, жизни и здоровья по льготным тарифам. На базе электронного профсоюзного билета действует программа лояльности, которая на сегодняшний день насчитывает более 3,5 тысяч партнеров. Это скидки на товары и услуги, получение кэшбэка - возвращение скидки в денежном эквиваленте на карту. Одно из важных направлений в реализации программы социальной защищенности - система негосударственного пенсионного обеспечения.

Женщины, ветераны, молодежь

Приволжская железная дорога продолжает работу по исполнению сетевого плана социальной поддержки женщин. Особое внимание уделяется организации, мотивации труда и управления персоналом, развитию системы социальных льгот, гарантий и компенсаций, расширению возможностей в области медицинского обеспечения и охраны здоровья. Кроме того, системно проводятся культурно-массовые и просветительские мероприятия по поддержке женщин и семьи. По результатам работы в 2022 году ПривЖД заняла второе место в рейтинге региональных советов по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин. Достойной наградой за такой результат станет проведение в июне текущего года IV женского форума ОАО «РЖД» в Волгограде.

Еще одна категория, работа с которой выделена в отдельное направление, - молодежь. Специалисты в возрасте до 35 лет сегодня составляют почти треть (31,6%, более 13 тысяч человек) от общей численности коллектива дороги. Поддержка молодежи имеет многочисленные формы, включая обучение на различных площадках РЖД. Активные и целеустремленные представители молодежи состоят в резервном составе, избираются и руководят Молодежным советом дороги и дорожной профсоюзной организацией, участвуют в различных мероприятиях.

Также профсоюзные организации уделяют внимание вопросам социальной поддержки ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны и неработающих пенсионеров. Им оказывается материальная и практическая помощь, организуются поздравления с общероссийскими и профессиональными праздниками, посещение на дому.

Корпоративное волонтерство

Волонтерское движение железной дороги год от года набирает темп и объединяет уже тысячи людей по всей России. При этом растет популярность и «серебряного» волонтерства, в котором принимают участие ветераны.

Прошлый год для добровольцев-железнодорожников стал особенным, ведь он руководством компании был объявлен Годом корпоративного добровольчества и волонтерства. Неравнодушными работниками Приволжской магистрали проведено множество акций. Более 1,5 тысячи сотрудников Приволжской магистрали присоединились к сбору гуманитарной помощи и денежных средств для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые теперь уже стали Донецкой и Луганской областями России.

В рамках Всероссийской акции «Поезд помощи» со станции Саратов-1 были отправлены два вагона с гуманитарным грузом (порядка 100 тонн) для жителей Донбасса.

Некоторые практики приволжских волонтеров получили высокую оценку на федеральном уровне. Так, Клуб бадди-наставников, направленный на создание неформального подхода к адаптации новых работников в компании, стал победителем сетевого конкурса «Проводники хороших дел» и получил финансирование от Благотворительного фонда «Почет».

Также на Форуме корпоративного волонтерства ОАО «РЖД» высокую оценку получил проект Приволжской железной дороги «Станция Добра», открытый на станции Покровск. Проект заключается в создании площадки для обучения волонтеров. Кроме того, на форуме в целом была отмечена добровольческая деятельность молодежи магистрали. Пять волонтеров Приволжской дороги отмечены серебряным значком «Волонтер РЖД».

Автор: Алексей Валяев

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