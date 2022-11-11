«Будет тепло, но ветрено»: в Саратовской области воздух прогреется до +10 градусов

Синоптики обещают также осадки Фото: Виктор Гусейнов

В выходные дни в Саратовской области сохранится относительно теплая погода, с температурным фоном, превышающим климатические значения на 2 – 4 градуса. Одновременно с этим известно, что погода будет очень ветреная, на ней скажутся перепады атмосферного давления.

В субботу и ночью в воскресенье давление будет интенсивно падать, а начиная с середины дня в воскресенье начнется рост давления. Такие качели по давлению приводят к усилению ветра, его средняя скорость составит 7 – 12 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 17 – 25 метров в секунду. Дует он с севера и северо-запада.

В субботу и воскресенье ночью будет от +1 до +6, а днем от +5 до +10 градусов. В Саратове 4 – 6 градусов ночью и 8 – 10 градусов днем. В понедельник похолодает: 1 – 3 градуса ночью и примерно столько же днем.

В связи с прохождением атмосферных фронтов, осадки на выходных тоже прогнозируются. С субботы на воскресенье синоптики обещают небольшой дождь. Дождевые тучи пройдут через регион с севера на юг, затем будет перерыв в осадках. Ближе к понедельнику в Саратовской области выпадет снег.

С началом следующей рабочей недели синоптики обещают саратовцам холодное арктическое вторжение воздушных масс. Регион накроет слабый мороз. Об этом сообщают специалисты регионального гидрометцентра.

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