Как мы приехали в КП-Саратов

Котики!
Во вторник, 21 февраля, мы, ученики Гимназии № 4 прибыли на экскурсию в редакцию ООО "Волга-Медиа". Тут очень хорошо и интересно.
Мы узнали о производстве печатной продукции много нового. Видели очень смешные картинки. Посмотрели на работу радиоведущего в прямом эфире. Мы поговорили с работниками СМИ, сотрудниками типографии.
Нам больше всего понравилось в типографии. Было очень интересно увидеть самые свежие в Саратове газеты.
Нам больше всего понравился доброжелательный персонал и его четкие ответы.
П.С. В типографии приятно пахнет.
Было интересно узнать, что радиоведущие разговаривают в жизни таким же голосом, как и в эфире.
Оказывается, что работники сайта КП-Саратов очень хорошо подготовлены...
Надеемся, что газетное дело в Саратове будет только продолжаться и в ближайшем будущем выйдет на новые рубежи.
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