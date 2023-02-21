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Общество21 февраля 2023 13:06

Как мы приехали в КП-Саратов

Отчет Гимназии № 4
Наталия Калинина
Котики!

Котики!

Во вторник, 21 февраля, мы, ученики Гимназии № 4 прибыли на экскурсию в редакцию ООО "Волга-Медиа". Тут очень хорошо и интересно.

Мы узнали о производстве печатной продукции много нового. Видели очень смешные картинки. Посмотрели на работу радиоведущего в прямом эфире. Мы поговорили с работниками СМИ, сотрудниками типографии.

Нам больше всего понравилось в типографии. Было очень интересно увидеть самые свежие в Саратове газеты.

Нам больше всего понравился доброжелательный персонал и его четкие ответы.

П.С. В типографии приятно пахнет.

Было интересно узнать, что радиоведущие разговаривают в жизни таким же голосом, как и в эфире.

Оказывается, что работники сайта КП-Саратов очень хорошо подготовлены...

Надеемся, что газетное дело в Саратове будет только продолжаться и в ближайшем будущем выйдет на новые рубежи.

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