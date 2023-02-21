Саратовцам рассказали о самых вкусных рецептах блинов и кулинарных хитростях

Секреты вкусных блинов от саратовских производителей

Масленичная неделя в разгаре, так что самое время вспомнить о самых вкусных рецептах блинов.

Базовый рецепт блинов содержит в себе муку, яйца, масло, молоко, соль и сахар. Иногда, чтобы в корне изменить вкус или текстуру достаточно лишь поменять количество ингредиентов и способ выпекания. Как приготовить блины потоньше чтобы они не рвались? Как сделать из блинов настоящий десерт? Как порадовать родных пышными и воздушными блинами? Мы задали эти вопросы сотрудникам одного из крупнейших производств молочной продукции в области «Молочный комбинат Энгельсский» и вывели 8 секретов успешной выпечки.

Традиционное русское чаепитие

Чтобы блины были ажурными и тонкими в тесто нужно добавить кипяток в пропорции ½ с молоком. Эта фишка работает как с дрожжевыми, так и с обычными блинами.

Классические блины – это, конечно, хорошо, но все же отражается на фигуре. Однако, это не повод отказывать себе в любимом лакомстве. Например, блины можно приготовить на овсянке или льняной муке. Овсяные блины получаются очень пышными и так хороши на завтрак. К тому же, это полезный и питательный завтрак, который насытит вас надолго.

Чтобы блины были как в детстве у бабушки, не жалейте настоящего вкусного молока и сливочного масла. Именно эти ингредиенты придают блинам нежность, мягкость и домашний уют.

Для блинов и блинчиков нужна хорошая сковорода. К плохой некачественной посуде все будет прилипать. Идеально для блинчиков подходит чугунная посуда, но и алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием тоже подойдет. Блины жарят только на раскаленной сковородке. И если блины все-таки прилипают, то добавьте в тесто муки, или прокалите сковороду солью, а затем выпекайте.

Лучше начинки – это блины с мясом, капуста-грибы, яблоки, тушеные в карамельном соусе с корицей и классика – блины с творогом. Берите не сухой, но и не слишком жирный творог. Пятипроцентный творог «Из села Удоево» будет удачным решением.

Не обязательно печь все блины сразу, блинное тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до суток. Тесто также можно переливать в пластиковую бутылку — она займет намного меньше места на полке холодильника, и выливать из бутылки можно сразу на горячую сковороду. Хуже для блинчиков не станет, только лучше — тесто станет упругим и эластичным.

Отдельно стоит сказать о блинах с припеком. Этот старинный способ приготовления блинов. Блины с припеком — это обычные блинчики с начинкой, только начинку не заворачивают в блинчик, а добавляют в тесто. Для припека обычно выбирают овощные начинки — рубленые вареные яйца с зеленым луком, грибы, репчатый лук с тертой морковью, сыр и зелень. Главное, чтобы начинка была довольно мелкой, иначе блины могут при сгибании ломаться.

И еще один секрет — после того как вы замешали тесто для блинов, ему нужно дать настояться минут 15-20, вне зависимости от того, какой у вас рецепт. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новые рецепты и необычные начинки.

Продукция ГК «Белая Долина»

Приятного аппетита!

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