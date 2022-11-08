Саратовские краеведы-энтузиасты получили национальную премию

Ул. Чапаева от почтамта к Крытому рынку Фото: архив проекта “Фотографии старого Саратова”

Проект “Фотографии старого Саратова” занял 2-е место в номинации "Культура" на престижной российской премии “Жить вместе”, которая поддерживает социальные, культурные и церковные инициативы, направленные на решение общественно важных задач и формирование сообществ.

Проект “Фотографии старого Саратова”, который представлен сайтом https://oldsaratov.ru/ и сообществами во всех главных соцсетях, – это попытка понять, как выглядел город в течение своей истории, как он менялся, что сносили, что строили, как выглядели родные улицы 25, 50, а то и 100-150 лет назад. Авторы проекта – группа энтузиастов самых разных профессий. Ребята не имеют специального исторического образования, они просто любят свой край и говорят, что с помощью проекта “собирают камни”, то есть делают созидательную работу, которая приобщает людей к истории города, вовлекает их в краеведение, побуждает перебирать фотоархивы, искать своих предков, передавать этот опыт дальше, следующим поколениям.

Вид на лютеранско-католическое кладбище и Спасо-Преображенский монастырь

Хронологическая граница “Фотографий старого Саратова” – до 2000 года включительно. География – город и область, а также населённые пункты, которые ранее входили в состав Саратовской губернии. По своей сути проект является исторической фотоэнциклопедией, составители которой скрупулёзно анализируют присылаемые снимки, тщательно сверяют и устанавливают их датировки и местоположение. Порой фотографии старого Саратова находятся даже за границей – например, в США был обнаружен и скопирован архив немецких аэрофотоснимков времён Великой Отечественной войны, сохранившийся в прекрасном качестве и высоком разрешении.

Помимо фотоальбома на сайте и в соцсетях публикуются познавательные и просветительские статьи от участников проекта, а также работает большой форум, куда помещаются фотографии и информационные материалы, отсортированные по тематике: деревни и сёла, заводы и фабрики, карты, люди, генеалогия, архитектура, картины, спорт, транспорт, захоронения и десятки других тем. Обработка такого количества материала – гигантский труд, которым редакторы сообщества занимаются абсолютно бескорыстно. Небольшие средства с баннерной рекламы и пожертвований тратятся в основном на аренду серверов. На развитие собственно проекта его участники тратят личные средства – покупают на аукционах старые фотографии, карты и другие исторические материалы, делают краеведческие баннеры. Многие занимаются также градозащитной и просветительской работой, ведут собственные проекты, сотрудничают с другими саратовскими краеведами.

Вид с Пентагона на водокачку и мост

Проекту уже почти 11 лет. За это время участники собрали почти 40 тысяч фотографий города и области, при этом ещё далеко не все архивы опубликованы. Десятки тысяч снимков находятся в открытом доступе и регулярно используются историками, исследователями, краеведами, областной администрацией, градозащитниками, нередко их публикуют в СМИ. Фактически “Старый Саратов” стал главным краеведческим источником города и области.

У “Старого Саратова” также существует генеалогический сайд-проект, который с помощью нейросетей помогает пользователям искать своих родственников по портретным фотографиям.

Проект стал популярен не только в академической среде, но и среди простых горожан, интересующихся историей: общая аудитория сайта “Старый Саратов” и комьюнити в соцсетях достигает более 13 тысяч человек. Его читают даже потомки поволжских немцев, многие из которых живут в Германии, а некоторые – в Южной Америке! Благодаря проекту всё больше и больше людей достают с дальних полок старые коробки и альбомы с фотографиями и делятся с интернет-пользователями бесценными снимками.

В планах участников проекта – продолжать популяризировать краеведение, развивать “Старый Саратов” и делиться своим опытом с другими российскими городами, чтобы люди помнили свои корни, любили и ценили историю своей малой родины.

Автор: Сергей Далатов

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