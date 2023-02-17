Саратовские врачи вырезали у пенсионерки 50-сантиметровую гигантскую опухоль

Фото: ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева»

В Саратове 61-летней пациентке удалили 23-килограммовую опухоль яичника, сообщили в Телеграм-канале Саратовской ГКБ №1.

Горожанка обратилась в гинекологическое отделение с жалобами на увеличившийся живот. В начале 2022 у нее диагностировали опухоль яичника 10 на 17 сантиметров, – но тогда ее не смогли удалить из-за продолжительной болезни пенсионерки.

При госпитализации опухоль достигала уже почти 50 сантиметров, она заняла весь малый таз и брюшную полость. Таких размеров, а живот женщины раздулся, как на последних месяцах беременности, опухоль достигла всего за несколько месяцев – в ноябре прошлого года новообразование начало расти.

Когда врачи удалили опухоль, оказалось, что внутри нее находилось 13 литров жидкости. Биопсия показала, что новообразование стало проявлением цистаденомы яичника. Это доброкачественная опухоль, она встречается достаточно часто.

Как правило, в среднем размер опухоли от 3 до 15 сантиметров, но размер «гигантской цистаденомы» может достигать 30 сантиметров и более. Их появление может быть вызвано гормональными нарушениями, хроническими воспалительными заболеваниями прямой кишки, мочевого пузыря и репродуктивной системы.

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