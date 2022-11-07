Саратовцев ждет потепление Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области ожидается потепление до +8 градусов, на неделе в регионе установится спокойная и теплая погода, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

На неделе в регион придет антициклон. Серьезных осадков не ожидается. Ветер дует юго-западный со скоростью 6 – 11 метров в секунду. В первой половине недели температура колеблется от -2 до +3 градусов в ночные часы. Днем от +1 до +6 градусов. Ночью и туром могут быть туманы. На небе облачно с прояснениями.

К выходным саратовцев ожидает еще небольшое потепление. Столбик термометра будет показывать от 0 до +5 градусов ночью и от +3 до +8 градусов в дневное время, однако хорошей погоды ждать не стоит: к выходным синоптики обещают дождь.

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