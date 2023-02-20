В Саратове мэрия изменила схемы движения пяти автобусных маршрутов в городе

Фото: Архив КП

Сегодня, 20 февраля, в Саратове администрация города внесла изменения в схемы движения пяти автобусных маршрутов.

Маршрут № 8 «Поселок Солнечный (6-й микрорайон) — площадь Славянская» теперь не будет ходить по улице Батавина от Топольчанской до Мысникова и по Мысникова от Тархова до Батавина. Одновременно маршрут продлят по Топольчанской, Зыбина, Мысникова, Зыбина, Гришаева и Тархова, далее — по действовавшей ранее схеме движения.

Автобусный маршрут № 8А «Микрорайон Солнечный-2 — парк «Липки» перестанет проходить по Советской от Радищева до Горького и по улице Чехова. В обратном направлении маршрут продлевается за счет движения по улицам Радищева, Чернышевского, Провиантской, Рабочему переулку, улице Горького до Советской, от Топольчанской по Блинова до Перспективной, далее — по Тархова и по схеме маршрута в обоих направлениях.

21-ый автобус, следующий по маршруту «ЖК «Радуга» — улица Большая Садовая» продлевают до Чапаева по 1-му Магнитному проезду. Маршрут проследует по улицам Танкистов, Безымянной, 3-му проезду и будет называться «ЖК «Радуга» — улица Геофизическая».

Автобусы № 79 «Железнодорожный вокзал — 4-й Жилучасток» начнут ходить до остановки «3-й Жилучасток» на Огородной, далее по проспекту Энтузиастов, Крымской, Ново-Астраханскому шоссе, Фруктовому проезду и Огородной в обоих направлениях.

Автобус № 89 «Поселок Зональный — улица Романтиков» также сменит название на «Мирный переулок — гипермаркет «Лента» (ул. им. Блинова Ф.А.)». Маршрут продлят до «Ленты» на Блинова, при этом больше не будет идти до 3-ей Дачной. В направлении из «Зоналки» автобусы будут идти лишь до пересечения улицы Технической и проспекта 50 лет Октября, и далее, через проспект 50 Лет Октября, на Большую Горную, Астраханскую и Вавилова до Рахова.

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