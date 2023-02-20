На Масленицу в Саратовскую область вернутся сильные морозы

Погода в Саратове

На Масленичную неделю в Саратовскую область вернутся сильные морозы. Такой прогноз дали в региональном гидрометцентре.

В понедельник и вторник температура в ночные часы составит от -5 до -10 градусов в большинстве районов области, на севере столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем в среднем будет от -2 до -7 градусов. В ночь на 23 февраля начнется понижение температуры. В Правобережье температура снизится до -13 – -18 градусов, в Левобережье синоптики обещают чуть больше: от -8 до -13 градусов ночью. На День защитника Отечества 23 февраля ожидается от -11 до -16 градусов. Ближе к концу недели в Саратовской области еще похолодает. В ночь с пятницы на субботу будет от -17 до -22 градусов, а днем от -8 до -13 градусов, в восточных регионах ожидается понижение температуры до -16 градусов.

На этой неделе погода в Саратовской области поменяется и из слабоморозной вновь станет по-настоящему февральской. В первой половине недели в регионе погоду диктует циклон: будет достаточно облачно, на улице идет снег. В понедельник до конца суток продолжается умеренный снегопад, а 21 – 22 февраля осадки усилятся. Днем и вечером 20 февраля, а также ночью и днем 21 февраля в отдельных районах Саратовской области и в Саратове ожидается сильный туман. Видимость ухудшится из-за тумана и при снежных осадках опустится до 500 метров и менее.

К середине недели прогнозируется рост атмосферного давления, а циклон, проходящий через территорию региона, уступит место антициклону. Осадки закончатся, их не ожидается до воскресенья, 26 февраля.

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