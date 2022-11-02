Саратовец поборется за звание «Народный участковый-2022»

Александр Скворцов

Саратовец Александр Скворцов поборется за звание «Народный участковый-2022» в финале Всероссийского конкурса МВД России, о чем сообщает пресс-служба регионального главка.

С сегодняшнего дня стартовал финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2022». От Саратовской области в состязании участвует победитель регионального этапа: старший участковый уполномоченный полиции по Саратову старший лейтенант полиции Александр Скворцов.

Проголосовать за представителя ГУ МВД по Саратовской области на федеральном конкурсе можно до 10 ноября. Саратовцы могут отдать свой голос со страниц в социальных сетях на портале издательского дома «Комсомольская правда».

Александр Скворцов поступил на службу в органы в 2017 году. На его административном участке проживает около трех тысяч саратовцев. С начала текущего года он раскрыл 13 преступлений, рассмотрел более 500 жалоб и заявлений.

Напомним, второе место на региональном этапе голосования занял Денис Тепляков из Калининска, получивший 686 голосов, а третье – Валерий Аникеев из Балашова, за которого соотечественники отдали 627 голосов.

Напомним, в 2021 году на конкурсе «Народный участковый» Саратовскую область представлял майор полиции Сергей Мищеров.