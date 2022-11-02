В Саратовской области прошли съёмки выпуска тревел-шоу «Поехали» для Первого канала

Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по России, показывая самые красивые достопримечательности

«Поехали» – это тревел-шоу Первого канала, в котором ведущие – Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего авто ездят по России, рассказывая и показывая самые красивые природные локации и достопримечательности.

Выпуск покажут 19 ноября в 11:00 на Первом канале.

Передачу можно использовать как путеводитель: Мария и Евгений рассказывают, где комфортно остановиться, а где вкуснее поужинать.

Съемочная группа посетила Меловой карьер в Вольске, Саратов, его набережную и пешеходную зону, Крытый рынок и другие туристические локации, а также Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина.

«Поехали» на саратовской набережной

Организацией съемок в Саратовской области занимался Туристский информационный центр Саратовской области при поддержке туристического бизнеса и Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «ПОВОЛЖЬЕ».

Мария и Евгений рассказывают о Саратове

Выпуск покажут 19 ноября в 11:00 на Первом канале.

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