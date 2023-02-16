Соцпроект Яндекса «Помощь рядом» начал работу в Саратовской области

Социальный проект Яндекса «Помощь рядом» начал работать в Саратове и Энгельсе. Он направлен на помощь благотворительным фондам, которые заботятся о людях с особенностями здоровья. Теперь подопечные этих фондов смогут пользоваться услугами такси совершенно бесплатно.

В проекте участвуют водители из таксопарков — партнеров сервиса Яндекс Go. Все они имеют исключительно высокий рейтинг, а перед началом работы в обязательном порядке изучают обучающие материалы.

Отметим, что оплачивает поездки сам Яндекс, а также для этого используются пожертвования пользователей сервиса такси. Помочь проекту может любой клиент, для этого достаточно включить в приложении Яндекс Go округление. После этого стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 153 рубля, с карты будет списано 160 рублей. Разница пойдет на оплату такси для подопечных фондов.

Кроме того, пользователи могут пожертвовать и большую сумму, для этого достаточно выбрать более крупный номинал округления – 50 или 100 рублей и т.д. Ежемесячный вклад самого Яндекса в проект составляет 12 млн рублей. Эти деньги идут не только на организацию бесплатных поездок, но и на закупки для фондов.

Сейчас проект «Помощь рядом» сотрудничает с несколькими фондами в Саратовской области, в том числе с фондами «Подарок ангелу», «Вера» и «Guide dogs», которые заботятся о людях с особыми потребностями. К примеру, «Guide dogs» помогает социально реабилитировать людей с ограниченными возможностями при помощи специально обученных собак.

«Более 20 подопечных нашего фонда проживают в Саратове, и для многих этих семей вопрос транспортной доступности стоит достаточно остро. Благодаря бесплатным поездкам наши подопечные смогут посещать еще больше занятий, а также проходить реабилитацию, которую сейчас приходится отменять из-за неудобного или отдаленного расположения центров», — отмечает Эльвира Балоянц, менеджер по работе с семьями БФ «Подарок Ангелу».

В свою очередь директор проекта «Помощь рядом» Илья Шаров отмечает, что услугами такси можно пользоваться для разных целей. Подопечные фондов могут ездить бесплатно не только на лечение или реабилитацию, но так же и на занятия, учебу, чтобы совмещать восстановление с привычными делами.

«Это значит, что будет меньше пропусков занятий и процедур из-за сложных погодных условий, меньше опозданий на важные собеседования и больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью», — говорит Илья Шаров.

Напомним, Яндекс запустил социальный проект «Помощь рядом» в марте 2020 года. Сейчас проект организует бесплатные поездки на такси уже в 30 российских городах, где подключились уже 100 тысяч водителей. Только за последний месяц подопечные благотворительных фондов совершили более 35 тысяч поездок.