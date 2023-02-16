Вячеслав Володин рассказал об ошибках в проектировке южного обхода Саратова

Фото: Архив КП

Южный обход Саратова необходимо завершить в течение трех лет, в 2026 объект должен быть сдан. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе одной из недавних поездок в наш регион, сегодня видеозапись выступления появилась в Телеграм-канале «Володин Саратов».

По словам председателя федерального парламента, ответственность за сдачу объекта несет госорганизация «Росавтодор», но часть нагрузки она передала саратовскому проектному дорожному институту.

- Это хорошо, с одной стороны, но с другой — пока есть вопросы и нарекания. Буксует проектная организация, несмотря на ресурс, который получила, - сказал Володин.

Кроме того, политик раскритиковал техническое задание по строительству обхода. По словам Вячеслава Викторовича, оно оказалось изначально составлено некорректно – в результате стоимость проекта оказалась завышенной.

Напомним, строительство 40-километровой дороги начнут в этом году, южный обход вокруг города планируется объединить со СКАДом и соединить с трассой между облценром и Озинками.

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