Школьники Саратова показали актерские таланты на первом этапе Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

Фото: РДДМ «Классные встречи» / "ВКонтакте"

Вчера, 14 февраля, во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова прошел муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества по направлению «Литературное творчество». Об этом сообщили в комитете по образованию региона.

Фото: РДДМ «Классные встречи» / "ВКонтакте"

В фестивале участвовали более 150 учащихся школ, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений. Ребята прочли художественные произведения как известных авторов, так и написанные юными поэтами и писателями самостоятельно.

Выступления ребят оценивало профессиональное жюри

Победители муниципального этапа Всероссийского фестиваля проходят в региональный этап.

Муниципальный этап организован в рамках проекта по созданию школьных театров, а также проекта РДДМ «Классные встречи». Проект реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. С 2019 года проект «Классные встречи» входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото: РДДМ «Классные встречи» / "ВКонтакте"

В рамках открытия фестиваля ребята смогли задать вопросы актерам театра кукол «Теремок», ТЮЗ, «Версия», «Балаганчик». У юных чтецов и актеров была уникальная возможность пообщаться с членами жюри в открытом диалоге. Театральные артисты Данила Михайлович Садовский и Александр Котелков рассказали ребятам о том, как справиться с волнением на сцене и правильно распределять силы на репетициях и самом выступлении.

Победители муниципального этапа Всероссийского фестиваля проходят в региональный этап

Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детского и юношеского творчества, эстетического воспитания, художественного развития детей. Охват участников региональных этапов Фестиваля ежегодно составляет более 500 000 человек из 79-ти регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Итоги конкурса будут размещены на сайте Комитета по образованию при мэрии Саратова, а также в официальной группе «Вконтакте».

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