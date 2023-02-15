Саратовские сотрудники ГИБДД спасли жизнь четырехлетнему мальчику

Скриншот с видео МВД Медиа

Сотрудники ГИБДД по городу Саратову Николай Новиков и Андрей Жандаров спасли ребенка. Об этом сообщает официальное издание российской полиции МВД Медиа со ссылкой на управление ведомства по Саратовской области.

Дорожные полицейские несли дежурство и приехали на «кольцо НИИ» в Ленинском районе Саратова. Сотрудники патрульной службы должны были оформить автоаварию, в этот момент к полицейским подошел встревоженный мужчина и попросил отвезти его четырехлетнего сына в больницу.

Отец ребенка рассказал, что мальчик остался жив благодаря помощи ГИБДД

Сотрудники сразу заметили, что ребенку срочно требуется врач – мальчик тяжело дышал, у него были конвульсии, периодически терял сознание. Полицейские оценили ситуацию – любое промедление могло привести к трагедии, поэтому они сообщили в дежурную часть о произошедшем, – и решили самостоятельно довезти ребенка до ближайшей клиники.

Включив спецсигналы, полицейские на служебном авто отвезли малыша в 3-ю городскую больницу Саратова вместе с сестрой и родителями. В пути сотрудники ГИБДД позвонили в приемное отделение медучреждения и предупредили о маленьком пациенте, которому требуется неотложная помощь.

К счастью, мальчик быстро оправился

По словам врачей, ребенок находился в критическом состоянии, уже в больнице у мальчика остановилось сердце. Благодаря тому, что сотрудники дорожной инспекции быстро довезли малыша в клинику, медики смогли оперативно оказать помощь юному пациенту. В настоящее время угрозы жизни и здоровью юного саратовца нет.

Родители ребенка поблагодарили неравнодушных саратовских полицейских

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