Саратовского полицейского задержала ФСБ при получении 400 тысяч рублей

Скриншот с видео-релиза УФСБ по Саратовской области

В Озинском районе возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СКР Саратовской области.

По версии следствия, 29 января 2023 года сотрудник ОМВД России по Озинскому району Саратовской области потребовал у мужчины 400 тысяч рублей за помощь в непривлечении его к уголовной ответственности. 9 февраля полицейского задержали при получении денег. В операции участвовали работники УФСБ России по Саратовской области и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по региону. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

Полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей.

- При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

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