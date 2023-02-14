В энгельсской «Шуровой горе» появится большой детский сад и поликлиника

В "Шуровой горе" живет около 15 тысяч покровчан, застройщик планировал расширять микрорайон

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин раскритиковал застройщиков микрорайона Шурова гора в Энгельсе. О визите в жилой квартал глава регионатрассказал в своем Телеграм-канале.

Бусаргин назвал неудачным пример застройки микрорайона – в Шуровой горе живет около 15 тысяч человек, людям остро не хватает объектов соцсферы. Чтобы попасть из квартала в поликлинику, приходится проезжать 6-7 остановок на общественном транспорте.

«Шурова гора» быстро разрасталась, планировалось строительство еще семи домов. Властям вовремя удалось договориться с застройщиком и напомнить ему об ответственности перед собственными клиентами – бизнес передал часть земли микрорайона под строительство детсада и поликлиники.

Губернатор напомнил, что застройщики допускали такие ошибки и в облцентре – например, в Солнечном-2, микрорайонах «Авиатор», «Звезда», «Ласточкино» и «Иволгино».

Там огромные жилкомплексы также появлялись без медучреждений, школ и детсадов поблизости. Решать такие проблемы приходилось поэтапно и за счет бюджета, значительную помощь в привлечении средств для таких проектов оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Шурова гора» тоже быстро разрасталась, планировалось строительство еще семи домов. Властям вовремя удалось договориться с застройщиком повременить с постройкой многоэтажек. Власти напомнили бизнесу об ответственности перед собственными клиентами – застройщик передал часть земли микрорайона под строительство детсада и поликлиники.

Как рассказал Бусаргин, такая договоренность была достигнута только в 2022, но уже в этом году социнфраструктуру начнут возводить – детский сад планируется построить на 375 мест, медучреждение же должно быть рассчитано на 300 посещений в смену.

– В этом году необходимо запроектировать объекты, чтобы в последующие годы начать их возведение благодаря участию в госпрограммах. Задача муниципальной власти - оперативно передать участки региону, поскольку теперь полномочия по земельным вопросам относятся к областному уровню, – резюмировал губернатор.

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