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Общество13 февраля 2023 14:11

В 2023 году на жилье для детей-сирот в Саратовской области выделят 3 миллиарда рублей

Идет разработка портала для консультаций по предоставлению жилья
Наталия Калинина
На встрече в Балаково 13.02.23.

На встрече в Балаково 13.02.23.

В Балаково прошла встреча с детьми-сиротами, посвященная вопросу обеспечения жильем. Мероприятие посетили 164 ребенка, имеющих право на получение жилья или сертификата. Они прибыли из 17 муниципальных районов.

Спикер регионального парламента Михаил Исаев напомнил, что в состав рабочей группы, помимо депутатов областного парламента, входят депутаты Государственной Думы.

- Сегодня в зале Николай Панков, все муниципальные районы, присутствующие на встрече, входят в его избирательный округ, - отметил Исаев.

Мероприятие посетили 164 ребенка

Мероприятие посетили 164 ребенка

На мероприятии обсуждалось множество актуальных вопросов. Поднималась проблема неэффективной работы «горячих линий» областного минстроя. Профильный зампред областного Правительства Павел Мигачев отчитался о запуске консультационного центра в формате «одного окна» в здании министерства строительства и ЖКХ на ул. Челюскинцев. Помимо этого, с прошлой недели за консультацией можно обратиться на многоканальный телефон: 8 (8452) 74-44-20.

- Уже идет разработка портала, где можно будет в онлайн формате узнать свой порядковый номер в очереди на жилье. Для этого достаточно лишь ввести ФИО. На данный момент уже можно обращаться в чат-бот в Телеграм, - рассказал Павел Мигачев.

После завершения мероприятия к сиротам подошли специалисты, которые оказали необходимые консультации в индивидуальном формате.

В 2023 году на жилье для детей-сирот будет в общей сложности выделено более 3 миллиардов рублей. 1500 детей-сирот получат квартиры или сертификаты. Программа реализуется благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Напомним, ранее возраст, при достижении которого дети-сироты могут получить именные сертификаты, был снижен с 23 лет до 21 года.

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