В 2023 году на жилье для детей-сирот в Саратовской области выделят 3 миллиарда рублей

На встрече в Балаково 13.02.23.

В Балаково прошла встреча с детьми-сиротами, посвященная вопросу обеспечения жильем. Мероприятие посетили 164 ребенка, имеющих право на получение жилья или сертификата. Они прибыли из 17 муниципальных районов.

Спикер регионального парламента Михаил Исаев напомнил, что в состав рабочей группы, помимо депутатов областного парламента, входят депутаты Государственной Думы.

- Сегодня в зале Николай Панков, все муниципальные районы, присутствующие на встрече, входят в его избирательный округ, - отметил Исаев.

Мероприятие посетили 164 ребенка

На мероприятии обсуждалось множество актуальных вопросов. Поднималась проблема неэффективной работы «горячих линий» областного минстроя. Профильный зампред областного Правительства Павел Мигачев отчитался о запуске консультационного центра в формате «одного окна» в здании министерства строительства и ЖКХ на ул. Челюскинцев. Помимо этого, с прошлой недели за консультацией можно обратиться на многоканальный телефон: 8 (8452) 74-44-20.

- Уже идет разработка портала, где можно будет в онлайн формате узнать свой порядковый номер в очереди на жилье. Для этого достаточно лишь ввести ФИО. На данный момент уже можно обращаться в чат-бот в Телеграм, - рассказал Павел Мигачев.

После завершения мероприятия к сиротам подошли специалисты, которые оказали необходимые консультации в индивидуальном формате.

В 2023 году на жилье для детей-сирот будет в общей сложности выделено более 3 миллиардов рублей. 1500 детей-сирот получат квартиры или сертификаты. Программа реализуется благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Напомним, ранее возраст, при достижении которого дети-сироты могут получить именные сертификаты, был снижен с 23 лет до 21 года.

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