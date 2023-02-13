Роман Бусаргин посетил завод «Техкомплект» в Энгельсе

«Техкомплект» получает заказы и для оборонного комплекса страны

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил предприятие «Техкомплект» в Энгельсе. Об этом сообщается в Телеграм-канале главы региона.

Фото: Пресс-службв губернатора Саратовской области

ООО «Техкомплект» специализируется на обработке металлических изделий и является одним из активных участников национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» в Саратовской области.

При поддержке Фонда развития промышленности предприятие организовало серийное производство стальных фланцев с полимерным покрытием, которые используют при строительстве и ремонте инженерных сетей. Сейчас производственная площадка включает около 100 станков.

Заказы на предприятии есть практически на 2 месяца вперед, в том числе по линии оборонно-промышленного комплекса. Во время встречи с руководством обсуждалась обстановка с кадрами на предприятии.

Губернатор отметил, что на производстве работают высококлассные мастера, однако зарплаты у них ниже, чем в среднем по отрасли

Бусаргин подчеркнул, на производстве работают высококлассные мастера, однако зарплаты у них ниже, чем в среднем по отрасли. Чтобы сохранить профессионалов, заводу необходимо достойно оплачивать их труд. В противном случае они уйдут работать в другое место, где их навыки будет ценить больше.

- Конкуренция среди промышленных предприятий в борьбе за профессионалов очень большая, так как дефицит кадров ощущается практически повсеместно. Именно уровень зарплат является ключевым фактором не только для привлечения специалистов, но и для сохранения уже работающих коллективов, - резюмировал глава региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.