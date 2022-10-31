Мороз и ветер стихнут к выходным: синоптики рассказали о погоде в Саратовской области

Первый снег в Саратове

На этой неделе в Саратовской области выпадет снег. Такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

Погода ожидается прохладная, на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночные температуры колеблются в интервале от -1 до -6 градусов, дневные от -1 до +4 градусов.

В первой половине недели регион накроет вторичный холодный атмосферный фронт. Из-за него в отдельных районах области ожидаются осадки в виде кратковременного, небольшого снега. По оценкам экспертов, он не должен доставить жителям региона никаких неудобств, потому что выпадет в чисто символических количествах. На небе облачность будет чередоваться с прояснениями.

В ближайшие сутки ожидается дождь. Он должен выпасть в середине дня. Синоптики также предсказывают ночные дожди со вторника на среду и со среды на четверг. Осадки должны выпасть в районах Левобережья.

Ветер в первой половине недели дует северо-западный, а во второй он сменит направление на юго-западный. Его скорость составляет 5 – 10 метров в секунду, а отдельные порывы достигают 12 – 17 метров в секунду. К четвергу в регионе сформируется антициклон над Поволжьем, поэтому осадки должны прекратиться, а ветер ослабнуть до 4 – 9 метров в секунду.

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