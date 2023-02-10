В Вольске палеонтолог-любитель нашел окаменелого морского ежа возрастом в 65 миллионов лет

Иглы доисторического морского животного оказались в отличной сохранности

В Вольске Саратовской области палеонтолог-любитель нашел морского ежа Phymosoma из мелового периода. О находке житель Балакова Александр Евженко рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина нашел образец в прошлом году в карьере бывшего завода «Большевик». Возраст ежа – около 65 миллионов лет, он находился на матрице из мела. Вся окаменелость на матрице занимала размеры 123х95х35 миллиметров.

Фото: Анатолий Евженко / "ВКонтакте"

Евженко отметил, что находка уникальна, потому что все иглы древнего морского животного сохранились в своем оригинальном положении. На месте находку пришлось оббить до небольшого куска, позже, уже дома, образец склеили и отпрепарировали.

— Иглы данного ежа заслуживают особого внимания, поскольку имеют крайне любопытное строение. У основания имеется элемент крепления, (тут в терминах затрудняюсь написать научным языком) выше крепления игла в сечении имеет круглую форму, после чего форма в сечении начинает меняться на квадрат или трапецию, появляются острые грани. На концах игл, мне кажется, было некое подобие кисточек из десятков тонких иголочек.

Фото: Анатолий Евженко / "ВКонтакте"

В ходе препарации часть игл и некоторые из элементы были утрачены в виду высокой хрупкости арагонита, которым они замещены, крайне легко скалываются по спайности даже от незначительного прикосновения, причем на множество мелких сегментов, — рассказал об окаменелости Анатолий Евженко.

Находка, как подчеркнул балаковец, является одним из наиболее красивых образцов в его домашней коллекции.