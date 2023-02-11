В ситуации с незаконной и опасной застройкой «Летки» в Энгельсе будет разбираться СКР и прокуратура

Фото: Народный фронт | Саратовская область

В Энгельсе Саратовской области компания «Новый век» строит многоквартирный дом на улице Марины Расковой незаконно. Как сообщает региональный «Общероссийский народный фронт», деятельность фирмы уже привела к проблемам для местных жителей.

Речь идет о стройке в энгельсском микрорайоне «Летный городок». Компания «Новый век», принадлежащая местному муниципальному депутату Романи Саджая, строит многоэтажку на заболоченной территории – несмотря на судебные постановления, штрафы и проверки.

Жители сосених домов в "Летке" жалуются на трещины в стенах из-за стройки неподалеку

Недовольны стройкой и жители соседнего дома №34 в «Летке». Здание признано аварийным, но еще не расселено.

– Стройка не прекращается, бьют сваи, весь дом ходит ходуном, трещины ползут, штукатурка сыпется ночью прямо в детские кроватки. Страшно жить! – рассказала многодетная мать из 34-го дома волонтерам «ОНФ».

Жительница дома №32 пожаловалась, что из-за постоянных работ «Нового века» в подъезде отошла часть лестничного марша и затопило канализацию. Дом также был признан аварийным, но не расселен.

Покровчане о незаконных работах застройщика «Новый век»: стройка не прекращается – штукатурка ночью сыпется в детские площадки

Застройщик продает квартиры в строящийся ЖК «Дом у озера», не информируя потенциальных покупателей о незаконном статусе объекта.

Руководитель Госстройнадзора Михаил Бутылкин подтвердил незаконность стройки, общественники намерены обратиться в прокуратуру, чтобы добиться запрета на строительство. Глава ЭМР Дмитрий Плеханов, в свою очередь, обратился в региональный следком по ситуации.

Комплексная застройка в Энгельсе уже неоднократно становилась предметов споров и обсуждений.

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