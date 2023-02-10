Жительница Саратовской области рассказала федеральному телеканалу о жестоком обращении с домашними животными в приюте «Рич»

Фото: НТВ

Марина Парамонова, жительница Саратовской области рассказала федеральному телеканалу НТВ о жестоком обращении с животными в приюте «Рич».

Женщина смогла забрать из центра двух собак породы хаски своего мобилизованного сына только с помощью полиции. По словам Парамоновой, оба пса были истощены, а еще один питомец умер. Труп животного жительница региона увидела в куче мертвых тел вблизи приюта.

Напомним, 6 февраля, стало известно о нескольких десятках окоченевших трупов собак и кошек, оставленных в мешках и мусорных баках рядом с приютом в деревне Юрьевка. Руководство «Рича» заявило, что проводило вакцинацию всем поступившим в учреждение животным, но они погибали, несмотря на медпомощь.

— Животные там просто погибают. И от голода, и от болезней просто погибают, — рассказала Парамонова журналистам НТВ.

Фото: Олеся Ахмерова

Ситуация в Юрьевке привлекла внимание областной прокуратуры – глава саратовского надзора инициировал проверку исполнения норм ветеринарного и иного законодательства в «Риче».

Проверить приют просила и депутат саратовской гордумы Елена Злобнова, парламентарий считает, что ситуация в центре может угрожать не только питомцам в нем, но и другим домашним животным в районе – массовая гибель, возможно, является признаком очага заболевания.

В сюжете НТВ руководитель приюта «Рич» Юлия Климова рассказала, что в учреждении решили оставлять погибших животных в пакеты и баки из-за дороговизны утилизации трупов.

Фото: Олеся Ахмерова

– Одна собака - 6-7 тысяч рублей. Это наша, конечно, грубейшая ошибка, что мы не утилизировали вовремя, – призналась Климова.

Глава приюта добавила, что собаки и кошки погибли из-за ослабленного иммунитета, а не от болезни.

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