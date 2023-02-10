Отель в Сочи заплатит семье погибшей девочки 5 миллионов рублей: хозяину растерзавших 12-летнюю шахматистку собак вынесен приговор

Трагедий произошла во время турнира по шахматам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи вынесен приговор директору оздоровительно-образовательного центра, где собаки загрызли 12-летнюю шахматистку из Энгельса в Саратовской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу Николая Шангина, которого обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из приговора суда следует, что Шангин, являясь коммерческим директором оздоровительного центра «Илона», обязался обеспечить проведение в его учреждении первенства России по шахматам среди детей и подростков.

- На земельном участке, прилегающем к отелю, где разместили спортсменов, находилось трехэтажное нежилое здание. Подсудимый не оградил этот земельный участок по всему периметру и не распорядился, чтобы охрана обеспечивала там безопасность, в результате чего 12-летняя участница соревнований смогла беспрепятственно проникнуть на территории указанного участка. Там на девочку напала стая крупных собак. От полученных травм ребенок погиб.

Подсудимый Шангин вину признал частично, однако суд признал его виновным. Подсудимый был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Также суд обязал фирму-виновника выплатить семье пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, трагедий произошла 27 апреля 2022 года. 12-летняя Полина К. приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из города Энгельса в Саратовской области.

Однажды участница соревнований вышла погулять из отеля и увидела щенят на соседнем участке. Она стала наведываться к собакам, думая, что уже подружилась с ними. В какой-то момент Полина перелезла через забор, чтобы покормить щенков. В этот момент на ребенка набросилась овчарка и растерзала. Девочка погибла от травм. По камерам наблюдения было видно, что трагедия случилась в 17:47. Тело погибшей позже обнаружил сторож.

Полина была одной из сильнейших шахматисток региона в категории до 15 лет. Ее мама работает медсестрой в энгельсской больнице. У погибшей есть также старшая сестра.

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