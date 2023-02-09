В выходные в Саратовской области начнутся обильные снегопады

Фото: Архив КП

Характер погоды конца недели в Саратовской области изменится в конце недели, когда в регион придут циклоны из Атлантики. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомолки» в областном гидрометцентре.

В ближайшие двое суток – пятницу и субботу, – существенных осадков не ожидается. Оба дня прогнозируется юго-западный ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от восьми до 13 градусов ниже нуля, при прояснениях возможно до -18. Днем будет ощутимо теплее – два-семь со знаком минус.

Начиная с воскресенья в Саратовской области будут определять атлантические циклоны – погода будет носить неустойчивый характер, следующая неделя начнется с ежедневного выпадения осадков в виде снега.

Долгожданный снегопад начнется уже в ночь на воскресенье, 12 февраля, – в темное время суток он затронет отдельные районы области, днем снег будет идти уже в большинстве муниципалитетов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду, ожидается слабая метель.

При этом, в губернии продолжат преобладать ночные морозы – в отдельных районах возможны заморозки до -18. Днем в воскресенье потеплеет до минус одного, минимальная температура, по мнению синоптиков, будет не ниже -6 градусов.

В ночные и утренние часы в пятницу, 10 февраля, вероятны непродолжительные туманы и отложение небольшой изморози. Снегопад в воскресенье приведет к ухудшению видимости на дорогах области.

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