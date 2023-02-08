Мария Усова рассказала об итогах «правительственного часа» в Госдуме по строительству соцобъектов

«Правительственный час» в Госдуме провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Сегодня, 8 февраля, в Государственной Думе России прошел «правительственный час» с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

Главной темой мероприятия стало обсуждение строительства соцобъектов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Минстроя Ирек Файзуллин потребовали объявить конкурс на строительство социально-значимых объектов до конца первого квартала этого года.

Депутат Облдумы и генеральный директор «Волга-Медиа» Мария Усова присутствовала на заседании по приглашению депутата ГД Николая Панкова. Как объяснила парламентарий, проведение конкурсов до конца календарной зимы поможет избежать затягивания сроков самого строительства, обеспечивая одновременно своевременную сдачу качественных объектов.

Володин в своем выступлении подчеркнул, что люди не должны переселяться в кварталы без социальной инфраструктуры – образовательных и медицинских заведений. Подобные микрорайоны Вячеслав Викторович сравнил с пустырями.

Вячеслав Володин предложил не выдавать разрешений на строительство жилья при отсутствии мест в соцобъектах

Политик отметил, что застройщики нередко игнорируют проекты, предусматривающие строительство жилых многоэтажек вместе с объектами социальной сферы – в результате тысячи людей остаются без доступных поблизости поликлиник, школ и детских садов.

– Потому что землю отдают через схемы, в аренду под жилищную застройку. Не проводят ни аукционы, ни конкурсы, то есть деньги в бюджет не поступают, которые могли бы быть источником для строительства той же социальной сферы. Нам надо продумать вместе с вами, чтобы мы обеспечили стандарты, чтобы люди у нас не были брошены на эти пустыри, – заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы предложил не выдавать разрешений на жилищную застройку при отсутствии мест в образовательных и медицинских заведениях.

Позже в Телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина напомнили, что тема комплексной застройки часто поднимается на встречах и с жителями Саратовской области.

Во время одного из своих последних визитов в родной регион Володин потребовал от саратовских чиновников решать вопрос переполненных школ и переводить все учреждения на обучение в одну смену.

«Правительственный час» в Госдуме провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Ранее председатель Государственной думы требовал от властей Саратовской области закрепить комплексный подход к застройке в нормативных актах муниципалитета. Володин напомнил ответственным чиновникам, что лично держит на особом контроле все объекты, где по условиям договоров должна появиться развитая социальная инфраструктура.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин потребовал начать все конкурсы на застройку в регионе до 10 февраля. Как рассказали депутаты Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Александр Бурмак и Мария Усова, в регионе существуют проблемы с исполнением поручения правительства.

– На сегодняшний день в нашей области по ряду объектов конкурсные процедуры до сих пор не объявлены. Это грозит срывом сроков строительства, что совершенно недопустимо. Региональным и муниципальным органам власти необходимо активизировать работу в данном направлении, чтобы избежать «штурмовщины», которая всегда негативно сказывается на качестве.

Считаю, что за отказ от заключения контрактов с организациями, которые победили в конкурсах, необходимо предусмотреть штрафы и даже дисквалификацию. Чиновники, не обеспечившие своевременное заключение контрактов, должны нести за это ответственность, – отметил Бурмак.

Мария Усова приехала на обсуждение в Госдуму

По итогам участия в «правительственном часе» в Госдуме за контроль над бюджетными средствами высказалась и издатель Мария Усова

– Саратовцы, к сожалению, снова рискуют столкнуться с затягиванием строек. Не все исполнители на местах реализуют необходимые проекты. Некоторые делают вид, что не слышат, или, возможно, решают свои задачи.

Считаю, что за отказ от эффективного использования времени и бюджетных денег необходимо «спрашивать» с ответственных за это чиновников! – отметила депутат облдумы Мария Усова в своем Телеграм-канале.

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