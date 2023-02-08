Мария Усова прибыла в Госдуму для обсуждения актуальных проблем с жильем и инфраструктурой в регионах

На заседании обсудят проблемы аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот
Сегодня, 8 февраля, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия») Мария Усова принимает участие в «правительственном часе» с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. По приглашению депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова Мария Усова прибыла в федеральный парламент.
Мария Усова в Госдуме
На встречен будут обсуждаться вопросы ЖКХ, которые, по словам Марии Усовой, остаются одними из самых болезненных для жителей Саратовской области. В частности, будут рассмотрены такие проблемы, как:
- обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
- реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья
- проблемы отсутствия вменяемых правил комплексной застройки территории и эффективной градостроительной политики в регионах
- отсутствие инфраструктуры и изношенность коммунального хозяйства Саратовской области
- проблемы транспортной обеспеченности, а также многие другие вопросы.
- На сегодня эти проблемы, к сожалению, актуальны для тысяч наших сограждан, поэтому на них просто нельзя закрывать глаза, - отметила Мария Усова, которая публикует отчет о ходе мероприятия в своем Телеграм-канале.
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