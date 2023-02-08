Мария Усова прибыла в Госдуму для обсуждения актуальных проблем с жильем и инфраструктурой в регионах

На заседании обсудят проблемы аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот

Сегодня, 8 февраля, депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия») Мария Усова принимает участие в «правительственном часе» с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. По приглашению депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова Мария Усова прибыла в федеральный парламент.

Мария Усова в Госдуме

На встречен будут обсуждаться вопросы ЖКХ, которые, по словам Марии Усовой, остаются одними из самых болезненных для жителей Саратовской области. В частности, будут рассмотрены такие проблемы, как:

- обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

- реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья

- проблемы отсутствия вменяемых правил комплексной застройки территории и эффективной градостроительной политики в регионах

- отсутствие инфраструктуры и изношенность коммунального хозяйства Саратовской области

- проблемы транспортной обеспеченности, а также многие другие вопросы.

- На сегодня эти проблемы, к сожалению, актуальны для тысяч наших сограждан, поэтому на них просто нельзя закрывать глаза, - отметила Мария Усова, которая публикует отчет о ходе мероприятия в своем Телеграм-канале.

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