В Саратовском театре драмы состоялось открытие Пятого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского

Фото Армена Осипяна

24 октября в Саратовском театре драмы им. И.А. Слонова состоялась открытие Пятого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского. За восемь дней будут показаны спектакли театров России с участием выдающихся выходцев из Саратовской театральной школы, партнеров Олега Янковского по сцене.

В этот году зрителям в рамках фестиваля будут представлены постановки Театра Наций, МХТ им. А.П. Чехова, Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, Школы Драматического Искусства, Театра-студии «Грань», а также Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова и Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева.

В первый день фестиваля на Малой сцене Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова состоялась лекция антрополога, переводчика и доктора философии Вадима Михайлина «Скромное обаяние позднесоветского интеллигента. Об одном из канонических типажей Олега Янковского». Профессор рассказал о фильме Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», главную роль в котором исполнил Олег Янковский.

Вечером на Большой сцене Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова был представлен спектакль Театра Наций «Страсти по Фоме» (по повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», реж. Евгений Марчелли).

Фото Армена Осипяна

«Я с большим удовольствием поздравляю всех поклонников театрального искусства с открытием Пятого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского. Этот фестиваль – один из самых молодых в Саратове, но он уже давно и прочно занял свое достойное место на фестивальной карте нашего региона и стал один из самых долгожданных и любимых. Я от всей души поздравляю фестиваль с первым юбилеем» - поделилась со зрителями фестиваля министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

В афише фестиваля восемь спектаклей. Это постановки, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники Саратовской театральной школы. В программе фестиваля также выставки, презентации книг, пресс-конференции с участием известных актеров и режиссеров, лекции и встречи с мастерами современной сцены.

«Форум носит имя выдающегося русского артиста, мастерством и талантом которого неизменно восхищается профессиональное сообщество и преданные зрители. За годы своего существования фестиваль стал востребованной площадкой для укрепления творческого сотрудничества. Сегодня он продолжает активно развиваться и обретать свои традиции. В проекте участвуют авторитетные московские коллективы, прославленные артисты, признанные звезды отечественного театрального искусства…» - зачитала Наталия Щелканова обращение министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Спектакль Театра Наций «Страсти по Фоме» поставил многократный номинант и дважды лауреат премии «Золотая маска» режиссер Евгений Марчелли (поставил более 60 спектаклей по всей России). Постановка по классической повести Ф.М. Достоевского – вторая работа режиссера на сцене Театра Наций. Ранее Евгений Марчелли поставил на сцене театра спектакль «ГРОЗАГРОЗА» по канонической драме А.Н. Островского, главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд.

Роль Фомы Опискина в спектакле «Страсти по Фоме» исполнил народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Авангард Леонтьев.

- Олег Янковский оставил большой след в истории русского искусства. Все, что он взял у учителей и режиссеров, Янковский отдал обратно зрителям – поделился с журналистами Авангард Леонтьев.

Евгений Миронов хотел, чтобы Авангард Леонтьев сыграл на сцене Театра Наций большую роль. Для этого руководитель театра пригласил Евгения Марчелли, режиссер остановился на повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

- Над спектаклем мы еще продолжаем работать, Достоевский писатель трудный. Сегодня мы беспокоимся, потому что на такой большой зал мы еще не играли. В Саратове очень требовательная публика. Я стою перед вами благодаря вашему земляку – отметил исполнитель роли Фомы Опискина Авангард Леонтьев.

Фото Армена Осипяна

В спектакле «Страсти по Фоме» также задействовано два выпускника Саратовской театральной школы. Анастасия Светлова, исполнительница роли Татьяны Ивановны – выпускница актерского факультета Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова (курс В.А. Ермаковой). В 1994 году она исполнила главную роль в дипломном спектакле «Саломея» по одноактной трагедии Оскара Уайльда на саратовской сцене. Эксцентричный и фантасмагорический рисунок роли Анастасии Светловой стал одним из запоминающихся в постановке Театра Наций. Роль Бахчеева в спектакле «Страсти по Фоме» исполнил Владимир Калисанов. В 1986 году артист окончил актерский факультет Саратовской консерватории им.Л.В. Собинова (курс В.А. Ермаковой). Вместе с ним учились выдающиеся артисты Евгений Миронов и Галина Тюнина.

Премьера спектакля «Страсти по Фоме» на сцене Театра Наций состоялась в сентябре 2020 года. Инсценировку повести Ф.М. Достоевского написал Евгений Марчелли: прежде режиссер не работал с произведениями классика. Спектакль «Страсти по Фоме» - масштабное полотно, в основе которого нетленный текст Ф.М. Достоевского и мастерская игра (с элементами буффонады) ведущих столичных актеров, соответствующая пафосу повести и режиссерской концепции.

Зрители поблагодарили участников спектакля продолжительными овациями. Авангард Леонтьев назвал саратовских зрителей самыми чуткими и внимательными, а Саратов – культурной столицей России.

Фото Армена Осипяна

25 октября на Исторической сцене Саратовского театра юного зрителя состоится показ спектакля театра «Школа Драматического искусства» «Сага века: битва за любовь». Главные роли исполнят заслуженные артисты РФ Игорь Яцко и Мария Зайкова.

26 октября на Большой сцене Саратовского театра драмы состоится показ спектакля Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой «Утиная охота». Главные роли исполнят Иван Янковский и Кристина Асмус.

Армен Осипян

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