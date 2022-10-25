Трагедия из-за непотушенной сигареты: на пожаре в Саратове погибла женщина и двое детей

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 25 октября, на пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина и двое детей. Об этой трагедии сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 2:09, горел частный деревянный дом, расположенный по адресу 5-й Увекский проезд, 15. Возгорание обнаружил 12-летний житель дома, который сообщил взрослым. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека, все жители Саратова.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

После тушения пожарные обнаружили тела 29-летней женщины и двух мальчиков трех и пяти лет. Они погибли на месте, их тела были обуглены. В ликвидации медико-санитарных последствий ЧП была задействована 1 бригада экстренного реагирования территориального центра медицины катастроф, о чем сообщает глава регионального минздрава Олег Костин в своем Телеграм-канале. Кроме того, на место пожара выезжала 1 бригада областной службы спасения.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Находящимся в доме деду и 12-летнему мальчику удалось спастись от огня.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Следователь СК осмотрел место происшествия, о чем сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Признаков насильственной смерти на теле погибших не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, оставленная дедом. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших.