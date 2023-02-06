В Саратовской области ожидаются морозы до -24 градусов

Во время сильного мороза. Фото: Олег Укладов

В первой половине недели в Саратовской области сохранится антициклональный характер погоды, о чем сообщает синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти, а антициклон усиливаться. Однако в последующие дни оно будет постепенно падать.

Во вторник и ближайшие дни ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Хотя может выпасть небольшой снег днем. Дует вечер восточной четверти. Средняя его скорость составляет 5 – 10 метров в секунду. На границе с Волгоградской областью отдельные порывы достигают скорости 12 – 17 метров в секунду, из-за чего наблюдается ухудшение видимости до 1 – 2 километров и поземка на трассах. Ожидается слабый туман с видимостью до 1 тысячи метров. Водителям следует быть осторожнее, особенно в северных и восточных районах области.

Ко второй половине недели в регионе наступит более облачная погода. Ветер сменит направление на северное и ослабеет, средняя скорость не превышает 2 – 7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в большинстве районов области составит от -18 до -13 градусов. В восточный муниципалитетах, на границе с Оренбургской областью, столбик термометра опустится еще сильнее: от -19 до -24 градусов. Днем на улице в среднем будет от -6 до -11 градусов мороза, на востоке области от -12 до -15 градусов.

Такая погода сохранится до конца месяца. Слабые морозы будут чередоваться с несколько большим понижением температуры.

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