Письма от детей и теплые вещи: в Саратовской области продолжаются проводы мобилизованных

Саратовские дети передают письма мобилизованным

Из различных районов Саратовской области продолжают отправляться очередные группы мобилизованных, в каждом районе стараются показать военным, насколько жители ценят их и ждут их скорейшего возвращения.

В Балаково учащиеся младших классов написали письма со словами поддержки и передали их каждому земляку, попавшему под частичную мобилизацию. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Сергей Грачев.

В Озинском районе проводы мобилизованных прошли совместно с председателем общественного совета района Петром Романчуком, председателем районной общественной организации «Боевое братство» Александром Чеченевым и Настоятелем Храма Иконы Феодоровской Божией Матери Отцом Стахием Жулиным.

Участники клуба «Новое поколение» районного дома культуры, передали мобилизованным гуманитарную помощь. В посылке были теплые вещи, сапоги, от депутатов районного собрания и администрации района военным передали спальные мешки, коврики и дождевики.

Как пишет глава Духовницкого района Константин Нестеров, в его муниципалитете земляков в дорогу проводил настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Евгений Растопшин. Он окропил мобилизованных святой водой.

21 октября в поселке Новые Бурасы состоялся митинг, посвященный проводам мобилизованных жителей. Проводы прошли в торжественной обстановке.

Напомним, ранее в Энгельсе и Саратове также состоялись проводы мобилизованных. На вокзале им пожелал удачи Роман Бусаргин.

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