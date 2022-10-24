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Политика24 октября 2022 8:11

Письма от детей и теплые вещи: в Саратовской области продолжаются проводы мобилизованных

Из Саратовской области отправились очередные группы мобилизованных
Наталия Калинина
Саратовские дети передают письма мобилизованным

Саратовские дети передают письма мобилизованным

Из различных районов Саратовской области продолжают отправляться очередные группы мобилизованных, в каждом районе стараются показать военным, насколько жители ценят их и ждут их скорейшего возвращения.

В Балаково учащиеся младших классов написали письма со словами поддержки и передали их каждому земляку, попавшему под частичную мобилизацию. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Сергей Грачев.

В Озинском районе проводы мобилизованных прошли совместно с председателем общественного совета района Петром Романчуком, председателем районной общественной организации «Боевое братство» Александром Чеченевым и Настоятелем Храма Иконы Феодоровской Божией Матери Отцом Стахием Жулиным.

Участники клуба «Новое поколение» районного дома культуры, передали мобилизованным гуманитарную помощь. В посылке были теплые вещи, сапоги, от депутатов районного собрания и администрации района военным передали спальные мешки, коврики и дождевики.

Как пишет глава Духовницкого района Константин Нестеров, в его муниципалитете земляков в дорогу проводил настоятель храма Пророка Божия Илии протоиерей Евгений Растопшин. Он окропил мобилизованных святой водой.

21 октября в поселке Новые Бурасы состоялся митинг, посвященный проводам мобилизованных жителей. Проводы прошли в торжественной обстановке.

Напомним, ранее в Энгельсе и Саратове также состоялись проводы мобилизованных. На вокзале им пожелал удачи Роман Бусаргин.

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