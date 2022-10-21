Жительница Саратова выбросила младенца в туалет и избежала тюрьмы

Фото: СУ СК по Саратовской области

Жительница Саратова, которая выбросила младенца в уличный туалет, избежала тюрьмы. Таков итог резонансной истории, произошедшей в городе в августе этого года.

Напомним, инцидент произошел 17 августа 2022 года в Завокзальном поселке недалеко от старого кладбища. 24-летняя саратовчанка поступила в больницу, где рассказала о гибели своего ребенка. После ее сообщения в уличном туалете возле дома на 3-й Рабочим проезде действительно нашли труп новорожденного. Это был мальчик.

На допросе женщина рассказала, что в тот день она была в гостях в доме во Фрунзенском районе, во дворе которого нашли тело ребенка, а сама проживает в Заводском. Она якобы почувствовала боли в животе и приняла таблетку ибупрофена. Ее начало тошнить и она пошла в туалет, где «услышала плеск, что-то упало, она услышала писк и ушла». Лишь после этого женщина обратилась в больницу.

Как нетрудно догадаться, фигурантка уголовного дела, несмотря на молодой возраст, ведет асоциальный образ жизни. Ее семья стояла на учете, как неблагополучная. У злоумышленницы есть дочь, которой сейчас 1,5 года. Ранее мать привлекали к административной ответственности за ненадлежащий уход за ребенком: малышка жила в грязи, без элементарных условий. Девочку забирали из семьи, затем все-таки вернули, но вскоре возбудили уголовное дело за жестокое обращение с ребенком.

В итоге саратовчанка отделалась 2,6 годами ограничения свободы. В течение этого периода она не сможет покидать дом в определенное время суток, также ее будут проверять соцслужбы. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 года всего того же ограничения свободы.

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