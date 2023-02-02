«В школах могут снова отменить занятия»: в Саратовской области ожидается мороз до -25 градусов

Саратовцам вновь придется утепляться Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе погода в Саратовской области вновь должна стать по-настоящему зимней: в регион вернутся морозы до -25 градусов, об этом рассказала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

В ближайшие сутки 2- 3 февраля в Саратовской области выпадет небольшой снег, в некоторых районах он будет умеренный. В субботу-воскресенье в отдельных районах также ожидаются небольшие осадки. Направление воздушных потоков сохраняется южное и юго-восточное, а к воскресенью оно постепенно сменится на восточное и северо-восточное.

Погода на этой неделе останется относительно слабоморозной. В ночные часы на выходных будет от -4 до -9 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до -15 градусов в отдельных районах на востоке региона. Днем же установится температура от 0 до -5 градусов. Небо при этом затянуто густыми облаками.

3 февраля в западных районах области ожидается ухудшение видимости. На дорогах стоит быть аккуратнее - улицы накроет туман.

Несмотря на то, что остаток недели будет относительно комфортным по погоде, ждать наступления весны еще очень рано. 6 февраля ожидается резкое понижение температуры, в регион вернутся морозы, от которых саратовцы только успели отдохнуть. По прогнозам синоптиков, температура опустится до -20 и даже -25 градусов.

В школах могут вновь отменить занятия в очной форме. Синоптики направили в МЧС и другие профильные службы предупреждение о сильных морозах. Специалисты должны быть готовы к проблемам на трассах, обледенению проводов и проблемам с коммуникациями, а также к наплыву саратовцев с обморожениями.

Весь февраль в Саратовской области будет полностью зимним месяцем. По стандартам метеорологов весна наступает тогда, когда среднесуточная температура пересекает отметку в ноль градусов. Саратовцам же ждать наступления стабильно плюсовых температур стоит лишь к концу марта. После 23 марта солнечная орбита пересечет соответствующую отметку и температура в нашей части планеты начнет расти.

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