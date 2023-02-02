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Общество1 февраля 2023 21:00

«История словно из сатирического журнала»: саратовцу 15 лет не платили пенсию – денег он ждет до сих пор

Житель Саратовской области отсудил у пенсионного фонда более 1,5 миллиона за невыплату пенсии
Наталия Калинина

Саратовский областной суд обязал пенсионный орган выплатить пенсионеру более миллиона рублей. Истец смог доказать, что ему более 15 лет не платили пенсию.

Халатность или злой умысел?

Со 2 июня 2006 года Мягкову А.И. была назначена трудовая пенсия, которую он ни разу не получал. До настоящего времени Андрей Иванович, несмотря на то, что родился в 1946 году, продолжает работать на заводе, а причитающееся по возрасту не тратил. Каково же было его удивление, когда в 2021 году саратовец узнал, что с 1 февраля 2007 года выплата пенсии была приостановлена, а с августа 2007 года и вовсе прекращена.

С момента установления доставка пенсии производилась через отделение почтовой связи № 410004, в соответствии с адресом, где пенсионер проживает более 40 лет. Однако, по указанному адресу работники почтового отделения не приходили. О том, что пенсию можно получить непосредственно в самом почтовом отделении, Мягкову также не сказали. Таким образом, в результате незаконных действий сотрудников Пенсионного фонда сложилась ситуация, при которой пенсионеру Отделением ПФР не выплачивалась пенсия на протяжении 15 лет!

В самом отделении Пенсионного фонда прекрасно знали о том, что Андрей Иванович жив и здоров, поскольку предприятие, в котором он продолжал работать, исправно ежемесячно перечисляло за него необходимые взносы в Пенсионный фонд.

Поиск справедливости

22 декабря 2021 года Мягков обратился с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, после чего ему снова стали начислять деньги. 22 февраля 2022 года саратовец сумел получить положенное за три предыдущих года, сумма составила 711 618 рублей. Пенсию за период с 2006 года по 2018 год пострадавший так и не получил.

Желая восстановить справедливость, Мягков обратился в суд с иском, в котором просил признать действия пенсионного фонда по прекращению выплаты ему пенсии незаконными. Пенсионер также желал взыскать недоплаченную сумму.

Получить положенное удалось не сразу. Октябрьский районный суда Саратова в удовлетворении исковых требований отказал, однако Андрей Иванович не сдался и обратился в Саратовский областной суд. При этом он сослался на недавно вышедшее Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2022 № 14-П, в котором указано, что после вынесения уполномоченным органом решения об установлении гражданину пенсии право на пенсионное обеспечение может быть им утрачено лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а такие случаи у Андрея Ивановича отсутствовали.

В итоге апелляционная инстанция не согласилась с выводами Октябрьского районного суда. Было установлено, что в пенсионном деле Мягкова нет документов, подтверждающих, что его уведомили о приостановлении и прекращении ему выплаты пенсии. Было доказано, что о праве выбора способа доставки пенсии Мягкову не рассказали.

19 января 2023 года Саратовский областной суд вынес по делу новое решение, которым в пользу истца была взыскана невыплаченная пенсия за период с 2006 года по 2018 год. Итоговая сумма составила 1 588 951 рубля.

Комментарий специалиста

Александр Леликов, представитель Мягкова А.И.:

Данное дело, с точки зрения правоприменительной практики, является первым в Саратовской области и одним из первых в России из числа тех, в которых суды общей юрисдикции применили Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2022 № 14-П.

В данном Постановлении Конституционный Суд РФ указал, что после вынесения уполномоченным органом решения об установлении гражданину пенсии право на пенсионное обеспечение может быть им утрачено лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

При этом, такое правовое регулирование применимо в отношении любых видов пенсий.

Также Конституционный Суд РФ в своём Постановлении от 07.04.2022 № 14-П разъяснил, что принятию пенсионным органом решения о приостановлении (а затем и прекращении) выплаты пенсии во всяком случае должно предшествовать получение от организации, осуществляющей доставку пенсии, или иных государственных органов документов (сведений), подтверждающих наличие обстоятельств, с которыми закон связывает возможность приостановления или прекращения выплаты пенсии.

Однако, в рассматриваемом случае, Андрей Иванович в течение всего времени с момента назначения пенсии право на пенсионное обеспечение не утрачивал, следовательно, взысканию подлежала вся начисленная сумма пенсии в полном объеме, за весь период с момента её назначения.

Решение есть – денег нет

Несмотря на то, что Андрей Иванович суд выиграл, положенных ему денег он до настоящего момента так и не увидел. С этой проблемой он обратился в приемную депутата Саратовской областной Думы (фракция ЕР) Марии Усовой.

- Ситуация настолько нелепая, что даже не верится. Словно кто-то решил воплотить в жизнь сюжет журнала «Крокодил» о нерадивых бюрократах. Человек долгие годы трудился на благо родного региона, тяжело работал на заводе, а в итоге был ограблен на огромную сумму. И из-за чего? Из-за того, что кто-то не пожелал доставить конверт и разъяснить пенсионеру все, что ему следует знать о своих правах. Что это: преступная попытка присвоить чужое или критическая неспособность выполнить свои должностные обязанности?

В любом случае, этот вопрос без внимания оставаться не будет. У органов определенно должны возникнуть вопросы к управляющей Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Саратовской области Оксане Егоровой. Она не проконтролировала выполнение подчиненными норм действующего законодательства РФ и не обеспечила соблюдение прав граждан на получение пенсии.

В рамках своих депутатских полномочий обращусь с запросом на проведение проверки в отношении сотрудников и руководства отделения фонда. Решение Саратовского областного суда о выплатах Мягкову А.И. положенной пенсии должно быть исполнено, – заявила Мария Усова, которая держит вопрос на контроле.

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