В саратовском кассационном суде экс-депутату Госдумы Рашкину отказали в пересмотре приговора за браконьерство

Валерий Рашкин, бывший представитель КПРФ в Госдуме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин не смог добиться пересмотра приговора за браконьерство в Первом кассационном суде общей юрисдикции, сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, экс-представитель КПРФ в федеральном парламенте в конце 2021 года стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте – его остановили в машине, в багажнике которой находилась туша убитого лося.

Рашкина задержали поздней ночью 29 октября 2021 года в Лысогорском районе

Коммунист сначала отрицал, что убил животное, но позже признался в браконьерстве. Уголовное дело на бывшего парламентария возбудил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в ГД сняли с Рашкина депутатскую неприкосновенность и лишили кресла в парламенте.

В апреле 2022 Рашкина приговорили к трем годам условного заключения и штрафу. В мае прошлого года Конституционный суд России отклонил жалобу коммуниста на лишение его мандата, в июле смягчить приговор отказались также во Фрунзенском районном суде Саратова и облсуде.

В багажнике "Ларгуса" на котором экс-депутат с товарищем приехал на охоту, нашли разделанную тушу лося

В жалобе на приговор в кассацию бывший депутат сослался на нарушение судами норм материального и процессуального законодательства и попросил отменить судебные решения, прекратить производство по уголовному делу и снять с него наложенный штраф.

Сегодня, 1 февраля, пересмотреть или отменить вступившие в силу судебные решения в отношении Рашкина отказались и в саратовском Первом кассационном суде общей юрисдикции.

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