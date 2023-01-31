«От -20 до -3 градусов за один день»: саратовцев предупредили о переменчивой погоде

Улицы Саратова накроет туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

На неделе в Саратовской области ожидается 20-градусный разброс температур. Такой прогноз дает синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

В течение этой недели в Саратовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. С перерывами ожидаются осадки, они будут выпадать практически каждый день до конца недели, иногда утром, иногда в течение дня или вечером. 2 февраля, в четверг ожидается особенно сильный снегопад. С 4 по 6 февраля, при прохождении атмосферного фронта через регион в большинстве районов области также выпадет снег.

Что касается температурного режима, то погода на этой неделе будет крайне переменчивая. В течение одних суток может наблюдаться практически 20-градусный разброс температур: от -20 до -3 градусов.

Погода в Правобережье и Левобережье будет заметно различаться. Днем в юго-западных районах и на территории большей части Правобережья установится температурный режим с интервалом от +1 до -4 градуса. В остальной чести региона будет от -3 до -8. К концу недели в Заволжье днем похолодает: от -9 до -11 градусов.

В среднем ночью столбик термометра колеблется от -4 до -9 градусов, но в северных районах и в Левобережье будет настоящий мороз: от -13 до -18 градусов.

Перепады температуры приведут к образованию гололеда на дорогах и тротуарах, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть аккуратнее. Отметим также, что для неустойчивого характера погоды типичная густая облачность, улицы затянет туманом, который также представляет опасность для водителей.

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