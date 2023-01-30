В Балаково ищут серийного насильника: сообщается о нескольких нападениях

Жители Балаково утверждают, что насильник попал в объектив камеры наблюдения. Скрин из группы «Произошло в Балаково» ВКонтакте.

Из Балаково поступают тревожные сообщения от жителей. Горожане боятся маньяка, нападающего на женщин. В полиции уже возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Вчера, 29 января, в социальных сетях стали массово распространяться сообщения о появлении маньяка-насильника в Балаково. С утра в группе «Новости Балаково #KTA64» ВКонакте появилось анонимное сообщение о том, что в Микрорайоне 4Б объявился насильник, который нападает на женщин. По словам анонима, от действий злоумышленника пострадала женщина, на вид около 30 лет. Она получила травмы и была госпитализирована, о чем якобы сообщил сотрудник «скорой помощи», выезжавший на вызов.

Позже появились подробности инцидента. Горожане писали о том, что на женщину напали, когда она возвращалась домой после прогулки с собакой. Пострадавшая была сильно избита и потеряла сознание. Нападавшего на нее спугнул местный житель, который, однако, не смог догнать его из-за травмы ноги.

Сообщение об изнасиловании женщины подтвердили в СУ СК по Саратовской области. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемого ищут.

Между тем в социальных сетях продолжают распространяться сообщения о новых нападениях. В группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте пишут о том, что на улице Волжской, чуть не пострадала немолодая женщина, которая спаслась благодаря идущим мимо мужчинам. Также там опубликован пост с информацией о том, что преступник попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной в домофон подъезда дома 36, по улице Трнавская. На предоставленной записи видно, как мужчина забегает в подъезд вслед за девушкой и прикрывает от камеры домофона лицо. Это происходит в светлое время суток.

Многие жительницы Балаково заявляют о том, что боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу.

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