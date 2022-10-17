«Природа намекает на приближение зимы»: в Саратовской области ожидается дождь со снегом

Фото: Архив КП Фото: Иван Макеев

На этой неделе в Саратовской области ожидается похолодание и первый в этом году снег. Такой прогноз дает начальник отдела прогнозирования регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Понедельник, 17 октября, будет относительно благоприятным, однако уже со вторника погода станет пасмурной и переменчивой. Это связано с изменением поля атмосферного давления. С 18 по 20 октября в регионе ожидаются небольшие дожди. 22 октября также будет дождь, а в воскресенье, 23 октября синоптики обещают уже дождь со снегом. Речь идет о северных муниципалитетах на границе с Самарской областью.

- Снег будет легкий, не образующий покрова. Однако так природа намекает нам на скорое приближение зимы, - отметила Светлана Цветайло.

Температура воздуха днем составляет не более +5 - +10 в большинстве муниципалитетов и до +15 градусов в южных районах. Температура ночью составляет от 0 до +5 градусов и до -5 в низинах. В пятницу синоптики обещают от небольшое потепление: столбик термометра колеблется от +7 до +12 градусов, однако к выходным температура снова упадет.

Температура воды в Волге снизилась до +12,6 градуса.

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