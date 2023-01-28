Вячеслав Володин: в 2023 году на жилье для сирот в Саратовской области выделят более 3 миллиардов

27 января Вячеслав Володин вновь посетил Саратовскую область в рамках рабочей поездки. Одним из главных вопросов стало обеспечение жильем детей сирот. Спикер ГД провел встречу с общественностью на площадке универсариума ГАОУ СО «Лицей-интернат 64». На мероприятии также присутствовали губернатор Роман Бусаргин, председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев, прокурор области Сергей Филипенко и запред регионального правительства Павел Мигачев.

В своем выступлении Вячеслав Володин отметил, что обеспечение жильем детей сирот – это особый вопрос, который требует однозначного решения.

- С 2012 года выдача саратовским сиротам положенного жилья – это полностью региональное обязательство. На сегодня очередь на жилье для сирот достигает 13 лет. То есть в 18 лет человек получает право на выдачу квартиры, а затем ждет ее столь долгий срок. Два года назад, когда мы взяли этот вопрос на контроль, в очереди стояли около 6 тысяч человек, - заявил Володин.

На 1 января 2023 года в очереди на жилье в Саратовской области остались 3 677 детей-сирот. За предыдущие два года эту очередь удалось заметно уменьшить. Каждый год на решение проблемы удавалось найти 1 миллиард дополнительных средств. При этом стоит понимать, что каждый год в очередь встает около 400 новых детей, поэтому быстро она не снижается.

Цена есть – ждем качество

Отдельную проблему составляет стоимость жилья. Два года, когда начинали реализацию программы, цена за один квадратный метр составляла около 32-34 тысяч рублей, а на сегодня она достигла 70,5 тысяч рублей. Соответственно выдача сертификатов на жилье будет осуществляться, исходя из расчета этой суммы, умноженной на 33 квадратных метра. Сам регион выделяет в этом году на жилье для сирот 891 миллион 600 тысяч, а из федерального бюджета планируется привлечь 212 миллионов 800 тысяч.

- Дополнительно будут привлечены также средства в размере 1 миллиарда 860 миллионов. Общая сумма составит более 3 миллиардов. За ее расходованием нужно следить очень строго, - рассказал Спикер ГД и особо отметил важность качества предоставляемого жилья.

Спикер ГД уверен, что нужно максимально сосредоточиться на раздаче сертификатов.

Мутных схем не будет

На сумму в 70,5 тысяч должно предоставлять жилье хорошего качества, убежден Володин.

- Слышу заявления о том, что «нужно и строителей поддерживать», но я не согласен с этим. Думать нужно в первую очередь о простых людях. Нельзя позволять застройщикам обогащаться за счет сирот.

Всем известно о недобросовестных схемах в сфере социального строительства. По программе расселения ветхого и аварийного жилья строятся дома, в которых стоимость квадратного метра составляет 55 тысяч рублей. Это минимальная сумма, которая достигается за счет регионального финансирования в размере 34 процентов, а также дополнительных метров, которые город тоже должен оплачивать.

Строители выходят в минимальную рентабельность, остаются в этой ценовой зоне только те, кто строит панельные дома, и тогда застройщиков решают «поддержать». Говорят: «Мы тебе сбалансируем стоимость и дадим возможность заработать на программе обеспечения жильем сирот. Выкупим квартиры для них». Ведь по этой программе жилье будет оцениваться из расчета уже 70,5 тысяч за квадратный метр, а не 55! Попытки организовать такую схему будут решительно пресекаться. «Междусобойчиков» со строителями в регионе не будет, иначе с ответственными лицами будут разговаривать совсем в иных кабинетах. Жилье для сирот должно быть максимально качественным, - отметил Володин.

Решение обозначено

Говоря о планах на будущее, Спикер ГД назвал сокращение очереди на жилье до 2 700 сирот на январь 2024 года. К 2025 году на очереди должны остаться 1 400 человек, а к 2026 году – всего 500. Такую очередь региону будет по силам закрыть самостоятельно, так что мы ориентируемся на трехлетнее продолжение программы.

После выступления с отчетом о проделанной работе Вячеслав Володин ответил на все вопросы, что интересовали приглашенных детей-сирот. Прозвучало несколько жалоб на работу «горячих линий» по обеспечению жильем, а также на работу минстроя, где запросы нуждающихся граждан остались без должного внимания. Несколько человек пожаловались на бюрократические проволочки. Одна девушка рассказала о том, как ей пришлось заплатить штраф об отсутствии прописки, при том, что ей просто негде жить.

Вячеслав Володин выслушал все жалобы и вопросы детей-сирот. Тем, у кого остались проблемы, была предоставлена возможность решить их совместно с властями региона. Вячеслав Володин также поручил прокурору Саратовской области Сергею Филипенко провести проверку по поводу качества работы «горячих линий» по обеспечению жильем детей-сирот.