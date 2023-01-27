«На одной женщине была яркая юбка, немецкий пилот заметил ее в траве и дал очередь»: саратовчанка рассказала об ужасах пережитой блокады Ленинграда

фото: Булатов Алексей, архив КП

27 января 1944 года, ровно 78 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда. Она продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года. Город удалось полностью отбить от немецких захватчиков, но до этого жители города-героя перенесли почти 900 дней невероятно страшных испытаний.

Майя Михайловна Драпкина, сейчас проживающая в Саратове, в годы войны находилась в блокадном Ленинграде и вместе с другими его жителями выстояла под градом немецких бомб, под угрозой голода, холода и болезней. Своими воспоминаниями она поделилась на памятном мероприятии, которое прошло в Областной универсальной научной библиотеке.

Майя Михайловна Драпкина фото: Всеволод Хаценко

- Я очень многое запомнила из того, что пережила, хотя на момент начала блокады мне было всего 3,5 года. Наверное, ужасы голода и войны обострили память. Я как сейчас помню то страшное объявление, сделанное голосом Левитана.

«Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение, граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.»

Мама сразу стала собирать вещи, чтобы покинуть город. Мы вскочили на поезд, но выехать из города не успели. На окраине города нас накрыл налет немецкой авиации. Люди высыпали из вагона и попытались спрятаться. На одной женщине была ярко красная юбка, немецкий пилот заметил ее в траве и дал очередь. Началась паника, нам пришлось вернуться в город.

Начались страшные годы блокады. Первым делом немцы ударили по Пескаревским складам с продовольствием, полки магазинов опустели. Голод это очень мучительно, а он тянулся неделями. Приходилось варить «суп» из клея. Однажды отец принес кусок шкуры умершей от голода лошади, мы варили ее 6 часов и съели.

Налеты немцев были каждый день: Гитлер хотел стереть город с лица земли. Топлива и электричества не было, а морозы тогда стояли страшные. Люди ходили по улицам еле живые, постоянно присаживались. Кто ложился, тот уже не вставал.

Несмотря на все тяготы, люди продолжали работать. Дети и подростки трудились на заводах, делали снаряды, танки, даже сдавали кровь для солдат. Мы не теряли надежду и стремились к Победе.

Выбраться из города нашей семье удалось в июне 1943 года через Ладожское озеро. Налеты нацистов не прекращались и многие лодки с мирными жителями были потоплены. На дне озера осталось очень много ленинградцев.

После эвакуации мы смогли осесть в Саратовской области. Здесь нашлись родственники, которых сюда направили из Белоруссии.

В годы Великой Отечественной войны через территорию Саратовской области проследовали более 1 миллиона человек эвакуированных и беженцев, почти треть из них осталась здесь.