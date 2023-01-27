Насиловал падчерицу вместе с отцом: в Саратовской области вынесен приговор за надругательство над 12-летней девочкой

Фото: СУ СК по Саратовской области

Пенсионер из Саратовской области осужден за совращение 12-летней падчерицы. В ходе разбирательств выяснилось, что над ребенком надругались сожитель матери и его отец-пенсионер. Подробности этой жуткой истории раскрыли в СУ СК по региону.

26 января 2023 года Вольский районный суд вынес суровый приговор 62-летнему жителю Хвалынского района Саратовской области. Сторона обвинения доказала, что он в течение продолжительного времени насиловал 12-летнюю дочь сожительницы своего сына. История сама по себе ужасная, но ее подробности просто шокируют.

Трагедия произошла в маленьком поселке Алексеевка, где проживает менее 2 тысяч человек. Пострадавший ребенок проживал в нищете, хотя на учете как неблагополучная семья не состояла. Летом 2022 года девочку изнасиловал 39-летний сожитель матери, с которым они официально не расписаны. В тот день мужчина был пьян. Он запугал падчерицу и надругался над ней. Рассказать матери о случившемся ребенок побоялся. Правда вскрылась, только когда стало ясно, что девочка беременна. Ей пришлось сделать аборт.

О происшествии сообщили в полицию, началось следствие. Вина отчима была доказана. В декабре 2022 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей компенсацию я размере 1 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что надругательство над девочкой также совершал отец ее отчима-насильника. Было установлено, что 62-летний пенсионер на протяжении 5 месяцев, с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Преступление совершались в придорожной гостинице, в кафе при которой работали отчим, его отец и мать потерпевшей.

В январе 2023 года пожилой педофил заслушал приговор в зале суда. Суд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима, а также взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Девочка осталась жить с матерью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.