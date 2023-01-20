Фото: архив КП Фото: Иван Макеев

В 2022 году в Саратовской области подростки стали чаще обращаться по телефону доверия, об этом рассказали в ГБУ СО «Центра социальной помощи семье и детям» Саратова

Как сообщает психолог отделения экстренной психологической помощи по телефону Ирина Конторина, за год на телефон доверия поступило 11500 звонков, что на 2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. В среднем специалисты обеспечивают поддержку 30 горожанам в сутки.

Мятежная юность

По словам специалистов, половина всех звонков поступает от саратовских детей и подростков. Чаще всего молодые люди не могут найти общий язык со сверстниками. Их беспокоит отсутствие друзей, ссоры и конфликты с одноклассниками. Ребята задают много вопросов о том, как наладить отношения с противоположенном полом или вести себя, когда наступила первая любовь. Часто звонят подростки лет 15-17, которые пережили расставание со своей второй половинкой и испытывают целую бурю эмоций. Психологи объясняют юношам и девушкам, как быть дальше, как справиться с тоской и апатией, как дальше строить отношения.

ГБУ СО "Центра социальной помощи семье и детям"

На втором месте, по количеству обращений, стоят сложности во взаимоотношениях с родителями. Ссоры с родителями, физическое и психическое насилие, наказания остаются проблемами, которые беспокоят несовершеннолетних саратовцев.

На 44 процента, по сравнению с прошлым годом, возросло количество обращений, связанных с учебой и поиском своего признания. Школьники переживают из-за плохих оценок, ЕГЭ, поступления в ВУЗы и не могут найти свое место в жизни.

Среди подростков становится заметной тенденция не просто жаловаться по телефону, а звонить действительно с надеждой на помощь в разрешении проблемы. Звонков-розыгрышей стало гораздо меньше.

Взрослым тоже нужна помощь

Отметим, также, что в 2022 году более 1200 мам и пап, бабушек и дедушек обратились за профессиональной консультацией психолога в вопросах воспитания детей. Взрослые интересовались, как наладить эмоциональный контакт с ребенком, стать примером для ребенка, грамотно разрешать конфликты, как помочь своему отпрыску справиться с учебной нагрузкой, преодолевать конфликты с учителями и сверстниками. Многие из них беспокоились по поводу формирования и развития личности ребенка, взаимоотношений в семье и трудностей в учебном процессе.

Взрослые беспокоятся из-за проблем со здоровьем. Актуальными также остаются вопросы, касающиеся семейных отношений – ссоры между членами семьи, разводы и измены и оказывают огромное влияние на состояние людей. Проблемы создания семьи волнуют больше женщин, чем мужчин. Часто к психологам обращаются одинокие люди, пожилые и инвалиды.

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