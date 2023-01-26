Мария Усова о «священном писании» градостроительных норм Энгельса: продолжим строить человейники вечно?

За этими воротами могла бы быть парковка для жильцов или детская площадка, но участка людей лишили...

Депутат Саратовской областной Думы (фракция ЕР) и генеральный директор холдинга ООО «Волга-Медиа» Мария Усова продолжает следить за ситуацией с комплексной застройкой в Энгельсе, со скандалом вокруг крупного застройщика Романи Саджая (ООО «Новый Век»).

Жители построенной СК «Новый век» многоэтажки ТСН «Облака» в Энгельсе были лишены законных прав на приобретенную землю. Сотни человек так и не дождались полноценной детской площадки и парковки, а взамен получили оживленную трассу прямо под окнами. Эта проблема привлекла большое внимание со стороны властей и общественности. Подробнее о ситуации с ТСН «Облака» читайте в статье «КП-Саратов».

После того, как компании ООО «Новый Век» были высказаны обоснованные претензии появились и публикации «с другой стороны», где сообщалось о том, как данному застройщику власти Энгельса якобы «зарубают» разрешения на строительство социальных объектов. Мария Усова поделилась своим мнением на этот счет.

- «И звон монет им затмевает разум», - эти слова вспоминаются после прочтения статьи одной моей коллеги, которая защищает застройщика из Энгельса, но почему-то совсем не думает о простых горожанах.

Всю «простыню» я пока комментировать не буду. Хочется задать только один вопрос авторскому коллективу - а Вы сами согласны на квартиру в доме, где во дворе нет парковочных мест, детских площадок и социальной инфраструктуры? Нет? А почему тогда жители Энгельса должны страдать от, мягко говоря, «неудачных» решений с документами на землю.

Или градостроительные нормы, использованные при Тепине, Стрелюхине, Стрельникове это «Священное писание», которое нельзя исправить для пользы граждан?

Если следовать логике защитников Саджая, то получается, что надо продолжать застраивать Энгельсе человейниками, учить детей в перегруженных школах в 10 смен и ездить лечиться в областную больницу. Я шучу, конечно, но в каждой шутке есть для шутки.

Известно ли вам, что профильное ведомство в областную думу уже два раза направляло законопроект, в котором чиновники пытались протащить очередные хитрые схемы на тему градостроительства?

По действующим градостроительным нормам, если нет у человека во дворе парковочного места, нет школы в пешей доступности или поликлиники, то этот проект «комплексной застройки» не годится! А что в этом плохого? О необходимости подобных решений на всех уровнях говорили последние лет 10! Но это что же получается? Все, что налепили и все что разрешили, но еще не построили, окажется вне закона?! И тут лоббисты от строителей «занесли» закон. Где отсутствие земли во дворе предложили компенсировать землей у дороги!

Покупает человек квартиру и, может, сначала не задумывается, где машину будет ставить, а потом ему говорят: «Спокойно! Министерство, с барского плеча, разрешает тебе ставить ее на обочине», - высказалась по ситуации Мария Усова.

Отметим также, что теперь в Телеграм-канале парламентария «Колонка издателя» открыты комментарии, куда можно обращаться по интересующим вопросам.