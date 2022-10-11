Мобилизованные садятся в поезд

Саратовская область провожает мобилизованных: главное за 11 октября.

Вчера, 10 октября из Саратова отправилась первая партия мобилизованных жителей области. Провожали защитников на железнодорожном вокзале в Саратове под «Прощание славянки». Перед земляками выступил губернатор Роман Бусаргин и пожелал им удачи.

Саратовские мобилизованные отправились проходить боевое слаживание на полигоны Южного военного округа. В ходе занятий на полигонах ЮВО мобилизованные саратовские военнослужащие выполнят боевые стрельбы стрелкового оружия - автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП.

Сегодня же, 11 октября, саратовские чиновники на станции Трофимовский-2 провожали мобилизованных саратовцев. Выступили Михаил Исаев, Сергей Авезниязов и Вячеслав Максюта.

Спикер облдумы Михаил Исаев обратился к добровольцам, жителей области и других регионов, которые были призваны в ряды армии в рамках частичной мобилизации.

— Вы настоящие защитники Отечества, настоящие патриоты, которые отправились бороться за мирное небо над головой. Впереди у них обучение и боевое слаживание. Мобилизованные саратовцы должны быть спокойны - мы позаботимся об их семьях. Возвращайтесь домой! Мы вас ждем!, — высказался глава Саратовской областной думы.

Кроме того, в Саратове и Энгельсе сегодня была отменена плата в детских садах для семей мобилизованных.

По данным минцифры Саратовской области, свыше 500 саратовцев хотят участвовать в спецоперации добровольно, более 300 из них подали заявления в Госуслугах.

Из Саратова также отправились мобилизованные из соседнего региона — Республики Башкортостан. Военнослужащих напутствовал вице-губернатор области Игорь Пивоваров.

— Хоть вы из Башкирии, мы с вами земляки, потому что рядом, в одном округе находимся. Вы вместе с нашими саратовскими ребятами, вашими братьями, будете отстаивать интересы нашей Родины в тяжелых условиях, но вы к этому готовы. Всего хорошего вам, ребята! Удачи и всего самого наилучшего, — высказался Пивоваров.

Саратовская область, а именно Вольское училище тыла стало пунктом временной дислокации для мобилизованных из Кировской области. Глава Кировской области похвалил созданные для военнослужащих условия.

— В эту субботу я слетал к мобилизованным ребятам в место дислокации нашего полка — Вольское училище тыла, настоящий военный городок. Большая благодарность саратовцам: создали отличные условия, питание, размещение, новая амуниция, защита, а главное, настоящая воинская подготовка! — заявил Александр Соколов.

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