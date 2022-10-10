Погода в Саратове на неделе будет дождливой и переменчивой

Солнечных дней не ожидается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на неделе не особо обрадует саратовцев. Как сообщают в региональном гидрометцентре, она будет переменчивой и пасмурной.

На территорию области заходит циклон с Черного моря. Сейчас он располагается над центральными черноземными областями и севере Волгоградской области. Однако уже сегодня, 10 сентября, он дойдет до саратовской земли и начнет оказывать влияние на нашу область. Циклон принесет осадки. В понедельник и вторник они будут наблюдаться в отдельных районах региона, а в середине недели в большинстве районов.

В четверг циклон уйдет в сторону Урала и унесет с собой большую часть дождей. Осадки сохранятся лишь в левобережье. С пятницы погода улучшится, однако приятной золотой осени ждать не стоит: вслед за дождями в Саратовскую область придет похолодание.

Температура воздуха в ближайшие дни будет постепенно падать. От 4 до 9 градусов ночью, днем от 9 до 14 тепла. Во второй половине недели будет от 1 до 6 градусов. В северо-западных районах области от 0 до -2. Днем от 7 до 12.

Дует западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду и с порывами до 12 метров. Ко второй половине недели он сменит направление на северную четверть.

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