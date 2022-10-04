На месте побывал наш корреспондент

Сегодня, 4 октября, вечером в Октябрьском районе Саратова загорелось здание общежития саратовского медуниверситета. Подробностями о вызове поделились в региональном МЧС:

- Сообщение о возгорании в пятиэтажном здании на 2-й Садовой, 106 б, поступило в 20:54. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2. Загорание в комнате на 3-м этаже, - сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте событий. На присланных им фото видно, как студенты стоят на улице в домашней одежде и тапочках. Перед эвакуацией все успели накинуть верхнюю одежду.

Возгорание потушили около половины 11-го ночи.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале рассказал, что есть пострадавшие. Он также уточнил, что на месте работают бригады скорой помощи.

Информация дополняется.

Позднее Костин уточнил в своём Telegram-канале, что на месте работали пять медбригад, в том числе и реанимация. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Угрозы жизням ни одного из них нет.

В МЧС дополнили, что из здания самостоятельно вышли 270 человек. Двоих эвакуировали при помощи спасустройств. Предположительно, четверо пострадавших отравились продуктами горения. Их осматривают медики.

После произошедшего в больницу попали 53-летняя женщина и 21-летний молодой человек.

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