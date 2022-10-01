Прохудившейся крышей заливаемого дождями дома в Вольске решили заняться только поздней осенью

Фото выложили в интернет

Жительницы Вольского района пожаловались на ужасные условия жизни пенсионерки. Пост со своим недовольством они опубликовали в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн», сопроводив запись большим количеством фотографий.

- Бабушка хочет жить в нормальных условиях,шить и заниматься своим любимым делом! Почему такое отношение к старикам, чем они это заслужили такого к себе отношения? Стыдно за нашу власть! - пишут женщины.

Речь идёт о доме №439 по улице Краснознаменной в военном городке Шиханы-2 города Вольска.

Квартиру пенсионерки регулярно заливает через дырявую крышу

Автор поста жаловалась на проблемы с переселением своей родственницы в новую квартиру, однако, по её же словам, дом не признавали аварийным. И действительно, для этого нужны более веские причины, нежели текущая крыша или трещины в штукатурке.

Как нам рассказали в управляющей компании ООО «Домрус70», дом они приняли в августе уже в плохом состоянии. Для ремонтных работ немедленно закупили оборудование. Сейчас компания решает первоочередную задачу – чинит отопительную систему. Потом собираются залатать крышу. Внутренняя же отделка квартир не входит в их обязанности. Связаться с авторами поста и командиром военного городка нам, увы, не удалось.

В комментариях к посту неравнодушные родственники не получили практически никакой поддержки и постоянно вступали в спор с саратовцами, критикующими их позицию. Спорным оказался именно вопрос внутренней отделки. Комментаторы указывали на то, что внутренний ремонт является обязанностью собственника, обвиняли авторов в неспособности организовать пенсионерке достойные условия проживания.

Из-за большой влажности от стен не только отклеиваются обои, но и сыплется отделка

- А детям и внукам этой бабушки не стыдно, что она в таких условиях живёт на старости лет? Судя по фото, квартира не видела ремонта ровно столько, сколько лет бабушке. Уж косметический ремонт и уборку можно было сделать для своей бабушки, - подобные мысли высказывались чаще всего.

Однако, фактически, квартира не была в собственности пожилой женщины. Жильё временно предоставило государство. Это давало некоторую опору позиции недовольных родственников и лишало смысла обвинения в алчности и якобы желании получить в наследство жилье получше. В конечном итоге, мало кто захочет вкладывать деньги в квартиру, которую вскоре заберут.

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